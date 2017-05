Jazz Matinee am Sonntag, den 14.05.2017, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) neue CDs der Label Challenge (Vertrieb New Arts International), Jazz ´n´ Arts (Vertrieb In akustik Musik) und Laika (Vertrieb Rough Trade vor.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs: Jasper Somsen Trio - A New Episode In Life Pt.1 (Challenge CR 73434), Joost Lijbaart - Under The Surface (Challenge CR 73438), Trichotomy - Known / Unknown (Challenge CR 73439), Alexandra Lehmler - Sans Mots (Jazz ´n´ Arts JnA 7617) und Sebastian Böhlen Band featuring Efrat Alony - Geboren unter diesem weichen Wind (Laika 3510339.2).

Eingebettet in diese Neuheiten sind eine Reihe von Konzerthinweisen, die Sie unbedingt beachten sollten, mit Ausschnitten aus dazu passenden CDs:

1.) Montag, den 15.05.2017, tritt um 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Jürgen Hagenlochen Quartett auf und präsentiert das neu erarbeitete John Coltrane Programm. Für Jürgen Hagenlocher ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich tief in die anspruchsvollen und vielschichtigen Kompositionen von John Coltrane hineinzuarbeiten. Seit seinen Anfängen als Jazzmusiker beschäftigt er sich mit dem legendären Saxophonisten. Mit einem hohen Maß an Ausdruck und musikalischen Fähigkeiten präsentiert er zusammen mit seiner Band dieses zielstrebige Projekt. Seine Mitmusiker sind feste Größen der süddeutschen Jazzszene und bringen ihre Kompetenz als eingespielte Rhythmusgruppe mit. Der Abend verspricht einen spannenden Blick auf die Musik Coltranes mit großer Lust an der Improvisation und viel Spielfreude. Das Quartett spielt in der Besetzung: Jürgen Hagenlocher sax, Andy Herrmann p, Jens Loh b und Matthias Daneck dr. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen aus der CD mit dem Titel "Leap In The Dark" einen Ausschnitt vor. Nähere Informationen erhalten Sie über die Website unter www.hagenlochermusic.com.

2.) Am Dienstag und Mittwoch, den 16. + 17.05.2017, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Duo des Pianisten Jean-Christoph Cholet und des Trompeters Matthieu Michel auf. Zwei hochkarätige, seelenverwandte Musiker laden dazu ein, sich in ihre ureigene, poetische Klangwelt versinken zu lassen. Seit fast 20 Jahren arbeiten die beiden miteinander, und im Duo verschmelzen ihre Aussagen zu einem homogenen, filigran melodiösen, von majestätischer Ruhe getragenen Ganzen, das die Zeit- und Raumlosigkeit der reinen Ästhetik atmet. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen eine Ausschnitt aus der CD "Whispers" vor. Nähere Informationen erhalten Sie über die Website unter www.jeanchristophecholet.com.

3.) Am Donnerstag, den 18.05.2017, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Blaer auf und stellt das Programm der aktuellen CD "Out Of Silence" vor. Das Quintett von Bandleaderin Maja Nydegger präsentiert bereits seine zweite, neue CD «Out of Silence». Inspirieren liess sich die junge Bernerin für ihre Kompositionen von der nordischen Atmosphäre Dänemarks; gekonnt mischt sie Einflüsse aus sanftem Jazz mit sphärischem Pop. Es entstehen starke, malerische und spannende Klänge, grandios inszeniert von fünf exzellenten Könnern. Die Band spielt in der Besetzung: Nils Fischer alto sax/bass clarinet, Claudio von Arx tenor sax , Maja Nydegger piano , Simon Iten bass und Emanuel Künzi drums. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD vor. Nähere Informationen erhalten Sie über die Website unter www.blaer.ch.

4.) Am Freitag, den 19.05.2017, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band Quadro Nuevo auf und präsentiert ihr Tango - Programm. Seit fast 20 Jahren Tourleben ist Quadro Nuevo auf der Suche nach der Seele des Tango. Unzählige Orte haben die abenteuerlustigen Virtuosen bereist, verwegene Spielweisen ausgelotet, sich damit zweimal den ECHO geholt. Anfang 2014 packten sie wieder einmal ihre Instrumente ein: keine Tournee sollte es diesmal werden, sondern eine Expedition ins sommerliche Buenos Aires. Sie bezogen Quartier in einer alten Stadtvilla, probten tagelang in der flirrenden Mittagshitze, schwärmten abends aus, stürzten sich kopfüber in die Szene, mischten sich mit den argentinischen Musikern, begleiteten Tänzer, begegneten berühmten Tangueros und verrückten Straßenpoeten, führten nächtliche Gespräche bis zum Morgengrauen und berauschten sich an schwerem Wein und frischem Tango direkt von der Quelle. Diese musikgewordenen Erlebnisse formten sich zum neuen Quadro Nuevo-Album "Tango"! Als musikalischen Appetithappen spiele ich Ihnen jedoch aus der allerneuesten CD "Flying Carpet", die von der Band Quadro Nuevo zusammen mit der Band Cairo Steps in verschiedenen Studios aufgenommen und vom Label Fine Music veröffentlicht wurde (FM 224-2) , einen Ausschnitt vor.

Eine Stunde mit erstklassiger Musik erwartet Sie!