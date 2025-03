Jazz Matinee am Sonntag, den 16.03.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese zwei Alben vor. Dann folgen neue Alben diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

European Jazz Meeting - The Basel Sessions (Exclusive Sessions Productions ESP CD 109), JugendJazzOrchester.CH - Die Kuh auf dem Eis (JJO.CH Records im Eigenvertrieb), Jef Neve & Teus Nobel - Esho Funi (PIAS Recordings NNCD 2024-1), Steve Lehman Trio & Mark Turner - The Music of Anthony Braxton (PI Recordings PI 106), Stimmenfeuer - Pura (Ziska Music ZIS 104), Eleonora Strino Quartet - Matilde (CamJazz CAMJ 7979-2), Sullivan Fortner - Southern Nights (Artwork Records ARTR 0011 CD), Emil Brandqvist - Interludes (Skip Records SKP 9164-2), Marcin Masecki / Eldar Tsalikov / Jan Pieniazek - Monk (Budapest Music Center Records BMC CD 344), Nathan Ott Quartett - Continuum (An:Bruch an01bruch), Chris opkins Metts The Young Lions: Live! Vol.2 (Echoes of Swing Productions EOSP 4515), Joost Zoeteman / Bart Tarenskeen / Wim De Vries - Standard / No Standard (Challenge Records CR 73598) und Valdinho Langer - Beloved Songs and More (ATS Records CD-1026).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 16.03.2025, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Sänger Andreas Schaerer mit dem Programm des neuen Albums "Anthem for no man´s land" auf. Dazu schreibt das Jazzhaus: "Unter diesem Titel haben sich Andreas Schaerer (Gesang), Luciano Biondini (Akkordeon), Kalle Kalima (Gitarre) und Lucas Niggli (Schlagzeug / Perkussion) an die Arbeit gemacht, um ein neues Album zu konzipieren. Musik, die die Überwindung von territorialem Denken, von Grenzen, von Egoismus propagiert. «Wir wollen unser Publikum nicht mit theoretischen Manifesten ansprechen, sondern mit sinnlicher, emotionaler Musik. Wir wollen Freiheit nicht nur propagieren, sondern sie in der Musik gemeinsam mit dem Publikum leben», so ihr Statement. Wer schon einmal bei einem Konzert dieser Band war, hat das selbst erlebt. Die Zusammenkünfte dieses transeuropäischen Quartetts gleichen eher einem rituellen Befreiungszeremoniell als einem gängigen Konzertbesuch. Mit ihrem letzten Album «A Novel Of Anomaly» tourte die Band durch ganz Europa und Nordamerika. In über hundert Konzerten haben sie einen intensiven Bandsound entwickelt, der seinesgleichen sucht. Irgendwo im Niemandsland zwischen archaisch-alpinen Einflüssen, Italianità, psychedelischem Rock und multiethnisch geprägten Polyrhythmen. Gepaart mit explosivem Interplay und leidenschaftlicher Improvisation. Ihre Musik ist eine wilde Mischung aus unerwarteten Wendungen, verrückten Sounds und Momenten voller Überraschungen. Mal laut, mal leise, mal total abgefahren - immer anders als man denkt." Musikalische Ausschnitte finden Sie auf dem YouTube-Kanal unter Andreas Schaerer "Anthem for no man´s land"!

2.) Am Freitag, den 21.03.2025, tritt um 20 Uhr im Forum Merzhausen im Rahmen des Frühlings Jazzfestes das Nils Kugelmann Trio auf. Der 1996 in München geborene Bassist Nils Kugelmann gewann 2023 den begehrten Europäischen Nachwuchspreis der Jazzwoche Burghausen und bestätigt mit seinem Debüt-Album "Stormy Beauty" seine Ausnahme-Klasse als Bandleader, Instrumentalist und Komponist ungewöhnlich eingängiger und raffinierter Stücke. Für BR-Klassik war das das Jazz-Album des Monats. Mit dabei sind der Pianist Luca Zambito und der Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber.

3.) Am Samstag, den 22.03.2025, tritt um 20 Uhr im Forum Merzhausen im Rahmen des Frühlings Jazzfestes die Peter Somuah Group auf. Peter Somuah ist ein begnadeter Jazztrompeter. Er besticht duch warmen, melancholischen Klang und rhythmische Gewandtheit. 2021 wurde Somuah mit dem Erasmus Jazz Award für junge Jazzkünstler ausgezeichnet, und 2022 gewann er mit seinem Debüt-Album "Outer Space" den prestigeträchtigen Edison Jazz Award. Sein neues Album "Highlife" nimmt die Zuhörer mit auf eine lebendige Reise durch das reiche musikalische Erbe von Peter Somuahs ghanaischen Wurzeln und die innovative Welt des Jazz.