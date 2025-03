Jazz Matinee am Sonntag, den 23.03.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion ( Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Valdinho Langer - Beloved Songs and More (ATS Records CD-1026), SWR Big Band X Magnus Lindgren - Transitions (SWR Music 19116 CD), SWR Big Band X Ola Onabulé - Soul Encounter (SWR Music CD-19127 CD), SWR Big Band X Torsten Maaß - Music Written by Real Life (SWR Music -19142 CD), SWR Big Band X Fola Dada - As We Speak (SWR Music 19143 CD), Macondo Trio - Morayò (Challenge Records CR 73591), Ingi Bjarni - Hope (Losen Records LOS 299-2), Malstrom - Bremen (Berthold Records 4250647325028), Moritz Weiß Klezmer Trio - Wind (Fine Music FM 417-2), C.A.R. - Valonia (Bimba Records BIMBA-014 2025), Kali Trio - The Playful Abstract (Ronin Rhythm Records RON 043 CD) und Tomi Salesvuo East Funk Attack - Rhythm Manifesto IV (Eclipse Music ECD-2024232).

Konzerthinweise:

1.) Am Freitag, den 21.03.2025, tritt um 20 Uhr im Forum Merzhausen im Rahmen des Frühlings Jazzfestes das Nils Kugelmann Trio auf. Der 1996 in München geborene Bassist Nils Kugelmann gewann 2023 den begehrten Europäischen Nachwuchspreis der Jazzwoche Burghausen und bestätigt mit seinem Debüt-Album "Stormy Beauty" seine Ausnahme-Klasse als Bandleader, Instrumentalist und Komponist ungewöhnlich eingängiger und raffinierter Stücke. Für BR-Klassik war das das Jazz-Album des Monats. Mit dabei sind der Pianist Luca Zambito und der Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber.

2.) Am Samstag, den 22.03.2025, tritt um 20 Uhr im Forum Merzhausen im Rahmen des Frühlings Jazzfestes die Peter Somuah Group auf. Peter Somuah ist ein begnadeter Jazztrompeter. Er besticht duch warmen, melancholischen Klang und rhythmische Gewandtheit. 2021 wurde Somuah mit dem Erasmus Jazz Award für junge Jazzkünstler ausgezeichnet, und 2022 gewann er mit seinem Debüt-Album "Outer Space" den prestigeträchtigen Edison Jazz Award. Sein neues Album "Highlife" nimmt die Zuhörer mit auf eine lebendige Reise durch das reiche musikalische Erbe von Peter Somuahs ghanaischen Wurzeln und die innovative Welt des Jazz.

3.) Montag, den 24.03.2025, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen mit dem Programm "Tribute to George Gershwin "Jazz Classics" auf. Als Jazzpianist und Komponist ist George Gershwin ein Legende und prägt den aktuellen Jazz bis heute. Mit der Oper "Porgy and Bess" oder "Rhapsody in Blue" schuf er großartige Kompositionen für Konzertsäle und Theater. Seine weltberühmten Lieder wie z.B. "I Got Rhythm", "Lady Be Good" oder "Summertime" wurden Jazzstandards und Grundlage für viele neue Jazzkompositionen. Gershwins Motto: “Life is a lot like jazz – it’s best when you improvise.” Die Band spielt in der Besetzung: Stephan Zimmermann Trompete, Jochen Schorer Vibrafon, Johannes Mössinger Klavier, Thomas Lähns Bass und Michael Heidepriem Schlahgzeug.

4.) Dienstag + Mittwoch, den 25. + 26.03.2025, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Aphorism Quartet auf und präsentiert Schönen, kontemporären Jazz mit Einflüssen kubanischer Musik. Die Band spielt in der Besetzung: Domenic Landolf Tenor- und Sopransaxofon sowie Bass-Klarinette, Michael Beck Klavier, Arne Huber Bass und Jorge Rossy Schlagzeug.