Jazz Matinee am Sonntag, den 16.04.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Schwung neuer Jazz CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Emil Brandqvist Trio - Layers Of Life (Skip Records SKP 9156-2), Achim Seifert Project - Dünyalar (DoubleMoon Records DMCHR 71424), Markus Harm - Foresight (DoubleMoon Records DMCHR 71423), Luca Zambito Quartett - Ancestry (Unit Records UTR 5083), Julian Scarella Projekt Safe - Reizüberflutung (Ears Love Music elm 8041), Robert Rook Group - New Era (TWA Music 0922), Christian Frentzen - Second Encounter (Roundrobyn Records RR 002), Snorre Kirk - Top Dog (Stunt Records STUCD 22132), Scott Dunn - I Watch You Sleep with Claire Martin And The Royal Philharmonic Orchestra (Stunt Records STUCD 23012), Tim Collins - For Good People (Edition Collage EC 610-2), Kaisers New World - Nighttrain (Calygram CLG 202200151), Ulrich Drechsler - Azure (Liminal Zone Records / Enja 9814) und Sunna Gunnlaugs - Becoming (Sunny Sky 743).

Programmhinweise:

1.) Am Sonntag, den 16.04.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der finnische Pianist Iiro Rantal mit einem Streichquartett auf. VENEZIANA, das neue Programm des finnischen Pianisten Iiro Rantalas, das in der Berliner Philharmonie im Januar 2023 Premiere feiern konnte, ist einem Sehnsuchtsort gewidmet - Venedig. Wie könnte man auch nicht inspiriert sein, von der Schönheit und den Mysterien der Stadt, ihrer Architektur, Kunstgeschichte? Und von den Künstlern und Komponisten, welche in dieser Stadt fantastische Werke schufen. Vivaldi und dessen „Vier Jahreszeiten“, Monteverdi und der italienischen Oper ganz allgemein, für die Iiro Rantala eine lebenslange Liebe hegt. Iiro Rantala bewegt sich, wie so oft, auf der Grenze zwischen Jazz und Klassik. Und in einem Überschwang an Stimmungen: "Auf der Bühne kann er zum Derwisch an den Tasten werden. Er kann aber ebenso ruhig und konzentriert in der Musik versinken.“ Idealer Partner für „Veneziana“ sind die vier Streicher des Galatea-Quartetts, mit denen Rantala schon öfter auf der Bühne stand. Das in Zürich beheimatete Quartett ist bekannt für innovative, genreübergreifende Konzepte – und somit die perfekte Ergänzung für ein Programm, das so schillernd und facettenreich ist, wie die Lagunenstadt selbst. Neben dem klassischen Repertoire hat das Galatea Quartet immer auch ungewohntes Terrain erkundet und innovative, genreübergreifende Konzepte entworfen, Cross-over Projekte sind hierbei keine Seltenheit. Gemeinsam werden die vier Streicher und Iiro Rantala den klassischen Bereich erneut um einen spannenden Baustein erweitern. Besetzung: Hugo Bollschweiler - Viola, Julien Kilchemann - Cello, Sarah Kilchenmann - Violin, Juka Kiryu - Violin und Iiro Rantala - Piano.

2.) Am Montag, den 17.04.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Duo der Schlagzeugerin Lada Obradovic und des Pianisten David Tixier auf. Seit einigen Jahren arbeitet die kroatische Schlagzeugerin Lada Obradovic mit dem französischen Pianisten David Tixier im Duo zusammen. Ein Projekt, das vielfach ausgezeichnet wurde: 1. Preis Jazz À Vienne 2018, 1. Preis Jazz Au Phare 2018, 1. Preis Colmar Jazz Festival 2018, 1. Preis La Défense Jazz Festival 2019. In der Musik des Duos verflechten sich polyrhythmische Schichten mit anspruchsvollen Harmonien und dienen als Quelle für intensive Improvisationen und viel Kreativität.​ Besetzung: Lada Obradovic Schlagzeug / Perkussion / Gesang und David Tixier Piano / Keyboards.