Jazz Matinee am Sonntag, den 19.06.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion Michael van Gee/van-gee(at)net-base.de) erneut viele neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Daniel Guggenheim Quartet - Red Orange And Blue (Laika 351049404.2), Jürgen Friedrich Large Ensemble - Semi Song (nWog Records 043), MehrAlsWir - Dunkelkammer (RecordJet 4064832895179), Joey Alexander - Origin (Mack Avenue MAC 1198), Yelena Eckemoff - I Am a Stranger in This World (2CD L&H Production L&H cd806 151-33), TwoTwo - Sweet & Sour (Rosenau Records ROSE 017), Frank Fusion Trio - My Place (ATS Records CD-0982), Johannes Ludwig - Vagabond Souls (Float Music FLD 002), Mätzn Quartett - Mangata (Rosenau Records ROSE 016) und Gerd Putscheff - Los Vientos / !Duende Now! Flamenco Jazz (Galileo Music BAY 019).

Dazu kommen drei Konzerthinweise für die kommende Woche einschließlich Sonntag, den 26.06.2022:

1.) Am Montag, den 20.06.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen der Gitarrist Linus Eppinger mit seinem Quartett auf und stellt seine Debüt-CD mit dem Titel "Leaning In" vor, die im Juni 2021 in Amsterdam aufgenommen und vom Label Fresh Sound Records (FSR-CD 5123) veröffentlicht wurde. Der Gitarrist Linus Eppinger, der in Amsterdam lebt, und Nicolai Daneck kommen ursprünglich beide aus Freiburg, wo sie als Jugendliche im Freiburger Schüler Jazz Orchester spielten und einen Plan schmiedeten: „Sobald wir dazu bereit sind, schnappen wir uns die beste Rhythmusgruppe die wir irgendwie kriegen können, machen ein Album mit Musik inspiriert u.a. von Wes Montgomery/Wynton Kelly.“ Jetzt stellen Sie mit Jorge Rossy und Darryl Hall dieses Debüt-Album beim Jazzkongress vor. Besetzung: Linus Eppinger Gitarre, Nicolai Daneck Klavier, Darryl Hall Bass und Jorge Rossy Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen aus der Debüt-CD einen Ausschnitt vor!

2.) Von Mittwoch bis Freitag, den 22.06. - 25.06.2022, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel der Pianist Harvey Diamond mit seinem Quartett auf. Der amerikanische Pianist Harvey Diamond ist zu Unrecht leider eine eher unbekannte Grösse. Trotz seiner Zusammenarbeit mit klingenden Namen wie etwa Dave Liebman oder Art Farmer ist er ein verborgenes Juwel der Bostoner Jazzszene geblieben. Auf ureigene, unlimitiert swingende Art zaubert er ungeahnte Klangfarben und Stimmungen aus den Tasten, wirkungsvoll getragen durch vier Mitmusiker, die ihre Topklasse schon längst bewiesen haben. Ins Bird´s Eye bringt er eine tolle Band mit, die aus Domenic Landolf Tenorsaxophon (22. - 24.06!), Gabriel Dalvit Altsaxophon (25.06.!), Roberto Koch Bass und Jorge Rossy Schlagzeug besteht. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "It Could Happen To You" vor, die im Juni 2018 beim Jazzcampus in Basel aufgenommen und vom Anuk Label veröffentlicht wurde!

3.) Am Sonntag, den 26.06.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band Mimanée auf und stellt ihre nagelneue CD "The Invisible Will Remain" vor, die im Juli 2021 in den Bauer Tonstudios aufgenommen und vom label Zeytmusik Edition veröffentlicht wurde! Zwei erfahrene Instrumentalisten und eine ausdrucksstarke Sängerin aus Freiburg kreieren Melodien von eigenständiger Schönheit und sensible Improvisationen, feinsinnige Klänge und fließende Grooves. Gekleidet in transparent-luftige Arrangements, vermitteln die Songs ihres Trio-Debüts "The Invisible Will Remain" beseelte bis hintergründige Stimmungen. Viele Töne und Harmonien des warmherzigen Albums gehen elegant ins Ohr, manche Stücke tragen ein wenig kantigere Züge. Mimanées unkonventionelle Kombination aus wendiger, volltönender Stimme, farbenreichen Saxophon-/Bassklarinette-Einsätzen und Marimba-Pattern lässt Stereotypen hinter sich. Was auch aus den Biografien der Beteiligten resultiert, die im Jazz ebenso zuhause sind wie in der klassischen und zeitgenössischen Musik. Die vielseitigen Stücke des Trios zeigen individuellen Gestaltungswillen und souveräne Abgeklärtheit, indem sie auf die besondere Kraft von Zwischentönen setzen. Besetzung: Neele Pfleiderer: voice, percussion, Matthias Stich: bassclarinet, alto- & soprano saxophone und Michael Kiedaisch: marimba, percussion. Auch hier spiele ich Ihnen aus der aktuellen CD als Appetithappen einen Ausschnitt vor!