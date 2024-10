Jazz Matinee am Sonntag, den 20.10.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es die Wiederholung einer älteren Sendung Jazz Spezial zu hören und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) bietet eine BigBand- Session vom Feinsten an.

Heute steht die Sendung unter dem Motto "It´s Big Band Time" und die Jazzredaktion stellt Ihnen insgesamt 15 CDs diverser Label vor, die zeitgenössischen Big Band Sound in all seinen Schattierungen präsentieren. Einige der CDs dürften allerdings hierzulande relativ schwierig zu bekommen sein, weshalb ich Ihnen dringend empfehle, auf CD - Importe spezialisierte Firmen zu befragen, ob Sie die CDs beschaffen können. Andererseits können Sie aber auch die Label bzw. die Musiker selbst über das Internet anschreiben, die zum Teil die CDs Ihnen auch direkt zusenden werden.

Hier ist die Liste der CDs, die ich Ihnen vorstellen möchte:

Alan Broadbent & NDR Big Band - America The Beautiful (Jan Matthies Records JMR 201401), Don Ellis Tribute Orchestra Live - Bulge (Schagerl Records SC2-13-01), The Vanguard Jazz Orchestra - Over Time / The Music Of Bob Brookmeyer (Planet Arts 101413), Tony Kadleck - Around The Horn (Anthony Kadleck UPC Barcode 8 88295 10462 3), Clare Fischer Big Band / Directed By Brent Fischer - Pacific Jazz (Clavo Records CR 201408), The Urban Renewal Project - Local Legend (Lombardy Records URP 003), George Gee Swing Orchestra - Swing Makes You Happy! (Rondette Jazz RJ1009), Norbotton Big Band Featuring Jan Allan - Jan Allan 80 (2CDs Prophone Records PCD 154), Axel Schlosser & HR Big Band - Into The Mackerel Sky (DoubleMoon Records DMCHR 71148), Mike Barone Big Band - Flight Of The Bumblebee (Rhubarb Recordings R/R 107), Mike Barone Big Band - Birdland (Rhubarb Recordings R/R 111), Jimmy Heath Big Band Live At The Blue Note - Togetherness (Jazz Legacy Productions JLP 1201022), Michael Dease - Relentless (Posi-Tone Records PR 8127), Orrin Evans - Captain Black Big Band (Posi-Tone Records PR 8078) und Orrin Evans´ Captain Black Big Band - Mother´s Touch (Posi-Tone Records PR 8123).

Zwei Stunden lang Big Band Jazz vom Feinsten, nicht nur für Big Band Freunde !

Konzerthinweis:

Am Montag, den 21.10.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Duo des Pianisten und Keyboarders Jasper van´t Hof und des Saxofonisten Arno Haas auf. Arno Haas studierte Jazzsaxophon an der Swiss Jazz School in Bern. Seine intuitive Spielfreude und Lust auf melodische Improvisation, sein warmer und voller Ton haben ihn weltweit mit zahlreichen Musikern zusammengebracht. Nun trifft er auf Jasper Van’t Hof, Tastenvirtuose und Jazzlegende aus Holland. Er hat europäische Jazzgeschichte mitgeschrieben und sich dabei nie an Reinheitsgebote gehalten, sondern sich beständig über Stilgrenzen hinweggesetzt. Seine Experimentierfreude ist legendär. Die abenteuerliche Mixtur aus Jazz, Rock und freier Improvisation des virtuosen Keyboarders traf den Zeitgeist und ist eine Klasse für sich.