Jazz Matinee am Sonntag, den 21.05.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Brad Goode - The Unknown (Origin Records 82865), Anthony Branker & Imagine - What Place Can Be For Us? / A Suite in Ten Movements (Origin Records 82866), Manzanita Quintet - Osmosis (Origin Records 82867), Terese Lien Evenstad - Movement (Berthold Records 4250647323116), Phillip Dornbuschs Projektor - Reconstruct (Berthold Records 4250647323093), Luigi Viva & Luigi Mascari - Viva De André (Via Veneto Jazz VVJ 143), Swing Gitan - Sur La Corde (Intertune Records INTR 002 SWG), The Human Element - EP (Float Music FLD 003), Scott McLemore - The Multiverse: Knowing (Sunny Sky Records 741), Phishbacher Trio - plays The Beatles (lofish music 0107), Richie Beirach - Leaving (Jazzline Records D 77126), Jakob Bänsch - Opening (Jazzline Records D 77117), Flash Pig - Le Plus Longtemps Possible (French Keys Asterie 001) und Driss El Maloumi - Aswat (Contre Jour cj 038).

Konzerthinweis:

Am Montag, den 22.05.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Sängerin Esther Kaiser auf. Im Trio „SongScapes“ haben sich drei kreative Köpfe der deutschen Jazzszene zusammengefunden: Jazzvokalistin Esther Kaiser, die inzwischen sieben von der Presse hochgelobte Alben mit ihrer eigenen musikalischen Handschrift veröffentlicht hat und deren Stimme von der F.A.Z. als „spektakulär schimmernd“ beschrieben wird, der Pianist Alexander Wienand und die griechisch-deutsche Bassistin Athina Kontou. Sie erforschen neue musikalische Wege, spannen einen Bogen zwischen aktuellem Jazz, Weltmusik, lyrischen Momenten und vielen Improvisationen. Besetzung: Esther Kaiser Gesang, Alexander Wienand Klavier und Athina Kontou Bass