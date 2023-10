Jazz Matinee am Sonntag, den 22.10.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese zwei CDs der isländischen Band "ADHD" vor, die im Jazzhaus Freiburg am 15.10.2023 ein wirklich tolles Konzert gespielt haben. Dann folgt ein ganzer Strauss neuer CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

ADHD 5 (Contemplate Germany CMN 14004), ADHD 8 (AM 79703-01), Bobby Rozario - Spellbound (Origin Records 82875), Doug Richards Orchestra - Through a Sonic Prism: The Music of Antonio Carlos Jobim (Eigenproduktion!), Chuck Owen and the WDR Big Band - Renderings (Mama Records MAA 1060), John LaBarbera Big Band - Grooveyrad (Origin Records 82878), Daniel Hersog Jazz Orchestra - Open Spaces (Cellar Music CMRO 10123), Wojtek Mazolewski Quintet - Spirit To All /Whirlwinde Records WR 4790), John Scofield - Uncle John´s Band (2CD ECM 2796/97), Dock in Absolute (Cam Jaz CAMJ 7974-2), Fabian Dudek - Protecting a Picture That´s Fading (Traumton 4716) und Simon Below Quartet - Encircled (Traumton Records 4718).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 22.10.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Sun Ra Arkestra auf. Die Planeten stehen in diesem Oktober in einer Reihe, nachdem das mächtige Sun Ra Arkestra unter der Leitung des Maestros Marshall Allen sein erstes Studioalbum seit über zwanzig Jahren 2020, "Swirling", veröffentlichte. Aufgenommen bei Rittenhouse Soundworks in Philadelphia, stellt die neue Aufnahme die Fortsetzung einer herzlichen Wiedergeburt des Arkestra unter Allens Leitung dar, seit Sun Ra 1993 den Planeten verließ und durch seine regelmäßigen Tourneen rund um den Globus neue Generationen von Anhängern gewann. Mit einer Big-Band-Besetzung, die aus langjährigen Arkestra-Mitgliedern wie Danny Ray Thompson (RIP), Michael Ray, Vincent Chancey, Knoel Scott, Cecil Brooks, Atakatune (RIP), Elson Nascimento und Tyler Mitchell besteht, ist das Album eine vollmundige Feier von Sun Ras Erbe. Zu den Tracks gehören Arrangements der Arkestra-Klassiker "Angels And Demons At Play", "Satellites Are Spinning", "Door Of The Cosmos" und "Rocket No. 9" neben weniger bekannten Perlen; der mitreißende Blues "Darkness" wurde hier zum ersten Mal aufgenommen und von Marshall Allen aus den Ra-Archiven wiederbelebt. Weitere Höhepunkte sind eine epische Version von "Seductive Fantasy" (erstmals 1979 auf Ra's "On Jupiter"-LP aufgenommen), der freie Klangrausch von "Infinity / I'll Wait For You" und die allererste Aufnahme der Marshall Allen Swing-Komposition "Swirling". "Wir hoffen wirklich, dass diese Aufnahme viel Freude auf einen Planeten bringt, der so sehr einen spirituellen Klang und eine spirituelle Schwingung braucht", sagt Saxophonist Knoel Scott. "Wir hoffen, dass sie dazu beiträgt, die unheilvolle Richtung der Reise des Menschen durch den Kosmos zu ändern." "Diese neue Veröffentlichung ist das Liebesangebot des Arkestra an die Welt", schließt Marshall Allen. "Beta-Musik für eine bessere Welt."

2.) Montag, den 23.10.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg David Helbock mit seinem Projekt Austrian Syndicate auf. Dieses Herzensprojekt von David Helbock, in dem die jungen Wilden des österreichischen Jazz auf einen der gefragtesten Sidemen des internationalen Jazz der letzten Jahrzehnte treffen, besticht mit viel Percussion und Groove und vor allem vielen Keyboards und Tasteninstrumenten ganz im Geiste des erfolgreichsten Jazzmusikers Österreichs – Joe Zawinul. Mit dabei ist der amerikanische Jazzpianist Peter Madsen, der schon mit Stan Getz, Chris Potter oder Joe Lovano arbeitete und der in diesem Kontext als Lehrer, Mentor und Freund von David Helbock eine besondere Verbindung mit einbringt. Besetzung: David Helbock Keyboards, Peter Madsen Klavier, Raphael Preuschl Bass, Herbert Pirker Schlagzeug und Claudio Spieler Perkussion. Nähere Informationen erhalten Sie über die Website des Künstlers unter www.davidhelbock.com, wo Sie auch Ausschnitte aus der aktuellen CD des Labels ACT (9974-2) im YouTube-Kanal finden!

3.) Und hier noch ein Konzerttipp für die übernächste Woche:

Dienstag, den 31.10.2023, und Mittwoch, den 01.11.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye der Bassist Bänz Oester & The Rainmakers auf. Sie erleben in diesen Konzerten die mitreissende Weiterentwicklung des Spiritual Jazz der 1960er Jahre.

Obwohl jeder Musiker der Rainmakers in seiner ausdrucksstarken Virtuosität und eruptiven Kreativität ein Meister ist, wollen sie kein „Höher-Schneller-Weiter“. Mit Demut und einem fast heiligen Zorn suchen sie, was uns als Menschen rückverbindet. Ihr Sound befreit sich von allen Formen und Zwängen, singt von Revolte und Rebellion und ist doch durchzogen von einer vibrierenden Versöhnung und einer sanften Sehnsucht nach präsenter, purer Lebensfreude. Die Rainmakers bringen alles zum Blühen. Die geänderte Besetzung: Javier Vercher Tenorsaxofon, Afrika Mkhize Klavier, Bänz Oester Bass und (neu) Genius Lee Wesley Schlagzeug. Nähere Infos unter www.rainmakers.info, wo Sie auch unter dem YouTube-Zeichen eine ganze Reihe von Muisk-Ausschnitten finden. Als Appetithappen spiele ich einen Track aus dem neuen Album des Labels Enja "Gratitude" (enja 9829)!