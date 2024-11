Jazz Matinee am Sonntag, den 24.11.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute präsentiert Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) eine Jazz Spezial - Sendung vom 26.08.2012, in der ich das österreichische Jazzlabel ATS-Records ausführlich vorgestellt habe. Die Musik der Alben ist auch heute noch so gut, dass es richtig ist, diese 2-stündige Sendung zu wiederholen. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden Alben:

Nane´s Spicy Kitchen Lab - Appetizer (ATS Records CD 0761), Isabel Santol - London Affairs (ATS Records CD 0753), Trio Fix - Friends Request (ATS Records CD 0746), Talltones - dto. (ATS Records CD 0745), Hermann Linecker & Peter Traunmüller - Isn´t It ...Lovely? (ATS Records CD 0750), VSJP - Pictures At An Exhibition (ATS Records CD 0751), Flip Philipp / Klemens Marktl Constellation - Open Sea (ATS Records CD 0726), Jazzodrom - Places & Spaces (ATS Records CD 0701), Bruckners Unlimited - Jazz Muss Weg! (ATS Records CD 0760), The Upper Austrian Jazz Orchestra - Deference To Anton Bruckner (ATS Records CD 0771), Flip Philipp / Ed Partyka Octet - Offtime (ATS Records CD 0752), Spring String Quartet - Highway Stars (ATS Records CD 0733), Saxofour + Maria Joao - Cinco (ATS Records CD 0744), Saxofour Plays Mozart - Die Zaubertröte (ATS Records CD 0716), VSJP feat. Arrangements By Flip Philipp - Killing Aida (ATS Records CD 0709), TaucherWendtThier Trio - dto. (ATS Records CD 0679) und Jon Sass - Sassified (ATS Records CD 0582).

Konzerthinweis:

Am Montag, den 25.11.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freibiurg die Band Nils Wogram Root 70 mit ihrem Programm "Innovation and Tradition" auf. Seit vielen Jahren ist die Band des Posaunisten Nils Wogram international unterwegs und hat sich ein enormes Renommee erspielt. Root 70 steht dabei für einen unverwechselbaren Bandsound und eine eigene musikalische Sprache. Tradition und Innovation werden gleichermaßen berücksichtigt, neue melodische und rhythmische Konzepte sowie die Mikrotonalität werden organisch verarbeitet und virtuos umgesetzt. In diesem außergewöhnlichen Projekt versprühen vier Ausnahmemusiker ihre unbändige kreative Spielfreude. Besetzung: Nils Wogram Posaune, Hayden Chisholm Altsaxofon, Matt Penman Bass und Jochen Rückert Schlagzeug. Auf dem YouTube-Kanal finden Sie unter Nils Wogram Root 70 eine ganze Reihe eindrucksvoller Ausschnitte aus ihrem Schaffen!