Jazz Matinee am Sonntag, den 25.02.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die neue CD der Sängerin Youn Sun Nah "Elles" vor (Warner Music 5054197812156). Darauf folgen viele neue CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Thomas Umbaca - Umbaka (Ponderosa Music), Lisa Wulff - Poison Ivy (Laika Records 3510417.2), Thomas Klein Pst! - Breaking News (Timezone Records TZ 2497), Evelyn Kryger - III (Hey!blau Records HBL-023093), Sullivan Fortner - Solo Game (2CD Artwork Records ARTR 005 CD), Kate Gentile - Find Letter X (3CD PI Recordings 100), Vijay Iyer / Linda May Han Oh / Tyshawn Sorey - Compassion (ECM Records 2760), Matthieu Bordenave / Florian Weber / Patrice Moret / James Maddren - The Blue Land (ECM Records 2783) und Helge Schneider and his Travelling Stars - Mega / Live in Graz (Railroad Tracks RRT231202).

Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 25.02.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Helmut Lörscher Trio auf und präsentiert das neue Album "triosonate / chamber jazz explorations". Das Jazztrio um den Pianisten Helmut Lörscher mit Bernd Heitzler Kontrabass und Matthias Daneck Schlagzeug arbeitet zusammen in der Absicht, kammermusikalischen Jazz in lebendig dichtem Zusammenspiel zu verwirklichen, überwiegend anhand eigener Kompositionen, in denen auch Elemente der klassischen Musik jazzstilistisch reflektiert werden. Pianist Lörscher ließ dabei Erfahrungen einfließen, die er im Bachjahr 2000 machte: Da begleitete er die Kabarettisten Matthias Deutschmann und Georg Schramm auf Tournee im Jazztrio mit Dieter Ilg, bass und Matthias Daneck, drums. Die Idee der Bearbeitung Bachscher Themen in der Sprache des zeitgenössischen Jazz, ergänzt durch Originalkompositionen und Arrangements bekannter Standards, in denen das Spiel mit polyphonen Satztechniken beleuchtet wird, kulminierte in dem 2006 veröffentlichen Album "badinerie – reflections in jazz". Kurz nach Erscheinen wurde die CD wurde im Online Music Magazin zum besten Jazz- Album des Monats Dezember gekürt. Es folgten deutschlandweite Rundfunkübertragungen (Deutschlandradio, SWR,MDR, WDR, SR, BR u.a.) sowie eine Einladung zum Bachfest Leipzig 2007.Bis heute hat sich das Programm mit neuen Kompositionen zu einer umfassenden Reflexion barocker Kontrapunktik in der Sprache des modernen Jazz weiterentwickelt. Im Verlauf der internationalen Live-Auftritte des Trios ergab es sich, die obligatorische Zugabe auf besondere Weise zu gestalten: Als Soloimprovisation des Pianisten über ein spontan vom Publikum gegebenes Thema. Mit dieser Art der Improvisationskunst, die Helmut Lörscher bereits in zahlreichen Auftritten mit Matthias Deutschmann präsentierte, schlägt er schließlich eine weitere Brücke zur den Meistern des Barock. Zum Ende des Richard-Wagner Jahres 2013 präsentierte das Helmut Lörscher Trio ihre der neuen CD „tristanesque“ : eine ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Reflexion der Musik Richard Wagners aus Sicht des modernen Jazz. Sie verfolgt den in der vorangehenden Produktion eingeschlagenen Weg konsequent weiter: bekannte Themen und Leitmotive im Stil des zeitgenössischen Jazz und mit dessen Mitteln zu verarbeiten.

2.) Am Mittwoch, den 28.02.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band Quadro Nuevo mit ihrem Programm "Mare" auf. Die mediterrane Leichtigkeit des Seins war zweifellos immer schon prägend für die Instrumental-Kunst von Quadro Nuevo: italienische Tangos, französische Valse, ägäische Mythen-Melodien, waghalsige Fahrtenlieder entlang einer sonnenbeschienen Küstenstraße, orientalische Grooves, Brazilian Flavour und neapolitanische Gassenhauer. Sie alle dienen als vergnügliche Barke für lustvoll improvisierte Abenteuerfahrten. Die Anregungen und Inspirationen hierzu holte sich Quadro Nuevo auf ausgedehnten Reisen. Musikalische Juwelen aufgelesen auf den Plätzen und an den Gestaden des Südens.

Die temperamentvollen Vollblut-Musiker touren seit 1996 durch die Länder dieser Welt und gaben bisher rund 3500 Konzerte. Sie trugen ihre Lieder von Oberbayern bis Bari, quer über den Balkan durch Vorderasien bis Kairo, von Buenos Aires bis Hong Kong. Die Auftrittsorte sind so verschieden wie die Wurzeln ihrer Musik: Das Ensemble ist nicht nur auf Festivals und in renommierten Konzertsälen wie der New Yorker Carnegie Hall zu Gast. Die spielsüchtigen Virtuosen reisen auch als Straßenmusikanten durch den mediterranen Süden und fordern als nächtliche Tango-Kapelle zum Tanz. Quadro Nuevo erhielt zweimal den ECHO als „bester Live-Act des Jahres“, den German Jazz Award und eine Goldene Schallplatte. Besetzung: Mulo Francel: sax, clarinet, mandoline, Andreas Hinterseher: accordion, bandoneon, trumpet, D.D. Lowka: bass, percussion und Chris Gall: piano