Jazz Matinee am Sonntag, den 18.02.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder einmal unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen voraussichtlich Ausschnitte aus den folgenden CDs vor.

Jimmy Witherspoon - Live In London 1966 (Rhythm And Blues Records RANDB 066), Dick Morrissey Quartet - There and Then and Sounding Great (Rhythm And Blues Records RANDB 074), Joe Harriott Quintet - The Rake´s Progress - At The BBC (Rhythm And Blues Records RANDB 084), Tubby Hayes: Live At The Flamingo 1958 (Rhythm And Blues Records RANDB 092), Sonny Rollins - Go West / The Contemporary Records Albums (3CD Craft Recordings CR 00435), Ornette Coleman - Genesis of a Genius: The Contemporary Albums (2CD Craft Recordings CR 00321) und Wes Montgomery - The Complete Full House Recordings (2CD Craft Recordings CR 00888072530249).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 19.02.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg der Pianist Lorenz Kellhuber mit einem Soloklavierabend auf (Art of Solo Vol. 17). Die Klassik ist fest in seiner DNA verankert, der Jazz lehrte ihn, auf eigenen Beinen zu stehen und in der freien Improvisation findet Lorenz Kellhuber immer wieder die grenzenlose Erfüllung seiner musikalischen Vision, einer Contemporary Chamber Music. Er spielt mit seiner eigenen Musikgeschichte und sucht dabei intuitiv verschiedene Stationen seiner musikalischen Prägung auf, die vom Barock bis zur Moderne reicht. Musikalische Ausschnitte finden Sie zum einen auf seiner eigenen Website unter www.lorenzkellhuber.com und zum anderen auf dem YouTube-Kanal unter Lorenz Kellhuber Solo.

2.) Am Sonntag, den 25.02.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Helmut Lörscher Trio auf und präsentiert das neue Album "triosonate / chamber jazz explorations". Das Jazztrio um den Pianisten Helmut Lörscher mit Bernd Heitzler Kontrabass und Matthias Daneck Schlagzeug arbeitet zusammen in der Absicht, kammermusikalischen Jazz in lebendig dichtem Zusammenspiel zu verwirklichen, überwiegend anhand eigener Kompositionen, in denen auch Elemente der klassischen Musik jazzstilistisch reflektiert werden. Pianist Lörscher ließ dabei Erfahrungen einfließen, die er im Bachjahr 2000 machte: Da begleitete er die Kabarettisten Matthias Deutschmann und Georg Schramm auf Tournee im Jazztrio mit Dieter Ilg, bass und Matthias Daneck, drums. Die Idee der Bearbeitung Bachscher Themen in der Sprache des zeitgenössischen Jazz, ergänzt durch Originalkompositionen und Arrangements bekannter Standards, in denen das Spiel mit polyphonen Satztechniken beleuchtet wird, kulminierte in dem 2006 veröffentlichen Album "badinerie – reflections in jazz". Kurz nach Erscheinen wurde die CD wurde im Online Music Magazin zum besten Jazz- Album des Monats Dezember gekürt. Es folgten deutschlandweite Rundfunkübertragungen (Deutschlandradio, SWR,MDR, WDR, SR, BR u.a.) sowie eine Einladung zum Bachfest Leipzig 2007.Bis heute hat sich das Programm mit neuen Kompositionen zu einer umfassenden Reflexion barocker Kontrapunktik in der Sprache des modernen Jazz weiterentwickelt. Im Verlauf der internationalen Live-Auftritte des Trios ergab es sich, die obligatorische Zugabe auf besondere Weise zu gestalten: Als Soloimprovisation des Pianisten über ein spontan vom Publikum gegebenes Thema. Mit dieser Art der Improvisationskunst, die Helmut Lörscher bereits in zahlreichen Auftritten mit Matthias Deutschmann präsentierte, schlägt er schließlich eine weitere Brücke zur den Meistern des Barock. Zum Ende des Richard-Wagner Jahres 2013 präsentierte das Helmut Lörscher Trio ihre der neuen CD „tristanesque“ : eine ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Reflexion der Musik Richard Wagners aus Sicht des modernen Jazz. Sie verfolgt den in der vorangehenden Produktion eingeschlagenen Weg konsequent weiter: bekannte Themen und Leitmotive im Stil des zeitgenössischen Jazz und mit dessen Mitteln zu verarbeiten. Als Appetithappen hören Sie einen Ausschnitt aus dem neuen Album "triosonate / chamber jazz explorations (HHM&M 2401).