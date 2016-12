Jazz Matinee am Sonntag, den 25.12.2016, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee wie jedes Jahr unter dem Motto "Swinging Christmas" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) stellt Ihnen neue CDs unterschiedlicher Label vor, die weihnachtlichen Jazz präsentieren. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

The Count Basie Orchestra - A Very Swingin´ Basie Christmas! (Concord Jazz CJA-38450-02), Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis - Big Band Holidays (Blue Engine Records BE0003), Singers Unlimited - Christmas (MPS Records 821 859-2), Sabina Hank - Blue Notes On Christmas (Meander Records MR16A007), Saxofour - Es Wohnt Ein Friedlich´ Ton In Meinem Saxophon (Skylark Production SP 1604), Götz Alsmann und die WDR Big Band - Winterwunderwelten / Die Sammlung (3CD-Set Roof Records RD 21633626), Berta Epple - Berta Epple Unterm Baum (GLM Music FM 218-2), Joyful Jazz! / Christmas With Verve Vol.1: The Vocalists (Verve 00602557153309) und Joyful Jazz! / Christmas With Verve Vol.2: The Instrumentals (Verve 00602557153316). Swingende Unterhaltung ist damit garantiert!

Und es gibt schon einen Konzerthinweis für Januar 2017, den Sie unbedingt beachten sollten:

Am Donnerstag, den 05.01.2017, tritt um 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg die bestens bekannte und beliebte SWR Big Band zusammen mit dem Sänger und Entertainer Götz Alsmann auf und präsentiert ein swingendes Programm allererster Güte. Mit dabei ist als Stargast die bekannte Sängerin Fola Dada, die mit der SWR Big Band ebenfalls schon oft aufgetreten ist und CD-Produktionen gemacht hat. Es ist inzwischen eine liebgewonnene Tradition, dass der König des deutschen Jazzschlagers und die SWR Big Band zum Jahresbeginn gemeinsame Sache machen. Und erneut ist es wieder spannend, was die gut angezogenen Herren mit Fliege und Haartolle wieder aus den Untiefen des deutschen Schlagers ins Rampenlicht heben werden. Freuen sie sich also auf diesen besonderen Abend, vortrefflich von der SWR Big Band serviert und vom Jazz-Echo-Preisträger und Trippel-Platin Sänger Prof. Dr. Götz Alsmann wortreich garniert.

Die weiteren Stationen dieser Kurz - Tournee im Südwesten sind am Freitag, den 06.01.2017 um 20 Uhr das Congresszentrum in Ulm, am Samstag, den 07.01.2017 um 20 Uhr das Bodenseeforum in Konstanz und am Sonntag, den 08.01.2017 um 18 Uhr die Stadthalle in Buchen. Besorgen Sie sich also schnell die Karten für dieses außerordentliche Konzertereignis.

Als Appetithappen spiele ich Ihnen aus dem 3CD-Set der Winterwunderwelten aus der bisher nicht veröffentlichten 3.CD "Winterwunderwelt live" Götz Alsmann mit der WDR Big Band (Roof Records) einen Ausschnitt vor!

Ps: Heute Abend gibt es zum Jahresausklang die zweistündige Sendung Jazz Spezial zu hören, die wieder einmal unter dem Motto "Old Wine New Bottles" steht und viele neue CDs mit erstklasssigem Jazz der Jazzgeschichte präsentiert! Also unbedingt das Radio oder den Computer einschalten und zuhören!