Jazz Matinee am Sonntag, den 27.11.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) viele neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich) den folgenden CDs:

Connie Han - Secrets Of Inanna (Mack Avenue MAC 1193), Ali Gaggl - A Piece Of Art (ATS Records CD-0983), Connected - Landscapes (ATS Records CD-0985), Maja Jaku - Soul Searching (ATS Records CD-0987), Edi Köhldorfer - The Riddance (ATS Records CD-0988), Lorenz Kellhuber - Live At Elbphilharmonie Hamburg (Blackbird Music BR 202275), Veronika Harcsa + Bálint Gyémánt - About Time (Jazzhaus Records JHR 215), Swiss Jazz Orchestra & Christoph Irniger - The Music Of Pilgrim (nWog Records nwog 048), Timo Vollbrecht Fly Magic - Givers & Takers (Berthold Records BR 322102), Himoya - dto. (Berthold Records 4250647322102), Evelyn Kryger - Live At Jazzbaltica 2021 (Hey!Blau Records HBL-022848), Gina Schwarz & Multiphonics 8 - Way to Blue (Cracked Anegg Records crack 0082), Thierry Maillard - Une Larme De Pluie (Ilona Records LIR 9201619) und Christian Winninghoff - Cloud Sounds (Fine Music FM 343-2).

Eingebettet ist der folgende Konzerthinweis:

Montag, den 28.11.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Band Arbenz X Vistels: Vulcanized auf. “Jazz is supposed to be the most unselfish of art forms. In jazz, you give yourself completely to make somebody else play their best. You try to do something to make them, inspire them to do something. So it is a matter of sacrifice.” Dizzy Gillespie - Unter diesem Motto treffen sich Florian Arbenz, bekannt durch das Piano-Trio VEIN, die kubanischen Vistel-Brüdern und die Französische Bass-Legende François Moutin zu einem international attraktiven, musikalischen Austausch. Besetzung: Jorge Vistel Trompete, Maikel Vistel Saxophon, François Moutin Bass und Florian Arbenz Schlagzeug. Bei You Tube finden Sie übrigens unter Arbenz Moutin Vistels viele musikalische Beispiele!