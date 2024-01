Jazz Matinee am Sonntag, den 28.01.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die erste CD der Band Dr. Syros - Joint Practice (Challenge Records CR 73465) und die neue CD des Luzia von Wyl Ensembles - Frakmont (LU Records LU1) vor.

Darauf folgen eine ganze Reihe neuer Jazz-CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Reinhardt Winkler - Drop Me Off (Challenge Records CR 73566), Ethan Iverson - Technically Acceptable (Blue Note Records 55812186), Stephen Riley - My Romance (Steeplechase SCCD 31932), Joe Magnarelli - New York Osaka Junction (Steeplechase SCCD 31939), Paul Brusger - A Soul Contract (Steeplechase SCCD 31953), Cory Weeds - Home Cookin´(Cellar Music CMR 120522), Mike Melito - To Swing Is The Thing (Cellar Music CM 091622), Antoine Dry with Strings - Tretreat To Beauty (Cellar Music CM 101023) und Shauli Einav Quartet - Living Organs (Outside In Music OIMEU 2301).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 29.01.2024, tritt beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Duo Johannes Mössinger (Klavier) und Jochen Schorer (Marimba + Vibrafon) unter dem Motto "Heimspiel" auf. Johannes Mössinger, der sich auf dem Gebiet des Jazz bewegt und Jochen Schorer, der als ehemaliger Schlagzeuger des SWR-Sinfonieorchesters sich mit klassischer bzw. zeitgenössischer Musik befasst, verstehen es perfekt, sich als absolut nahtlose Einheit zu präsentieren. Das gilt nicht nur im Hinblick auf ihren stupenden technischen Einsatz am Flügel beziehungsweise an Vibraphon und Marimbaphon, sondern auch auf die rhythmische oder dynamische Ausgestaltung, die jedes Mal den Charakter einer energiegeladenen Symbiose hat. Musikalische Appetithappen dieses großartigen Duos finden auf dem You Tube Kanal!

2.) Samstag, den 03.02.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Karl Ivar Refseth Trio auf und stellt u.a. das Programm der neuen CD "Devotion" (Traumton Records 4702) vor. Geboten wird atmosphärischer Kammerjazz, der die Genregrenzen hinter sich lässt. Vibraphonist Karl Ivar Refseth fasziniert mit einer Sprache, die zeitlos und vielschichtig lyrische Melodien mit differenzierten Klangfarben verschmelzt. Die Musiker halten sich bewusst zurück – statt solistischer Ausflüge steht hier die übergreifende ästhetische Vorstellung im Vordergrund, bei der die leisen, achtsam gesetzten Töne intensiv nachhallen. Besetzung: Christian Weidner Altsaxofon, Karl Ivar Refseth Vibrafon und Matthias Pichler Bass. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD vor! Nähere Informationen unter [www.kirefseth.com].