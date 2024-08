Jazz Spezial am Sonntag, den 18.08.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

kurzfristige Programmänderung wegen Erkrankung des Jazzredakteurs mit der Wiederholung einer Sendung vom 25.09.2022!

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute Abend öffnet die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) noch ein weiteres Mal seine eigene "Schatztruhe" und präsentiert Ihnen die Aufnahmen der Gerry Mulligan Concert Band, die in den Jahren 1960 bis 1962 für das Label Verve Records aufgenommen und im Jahr 2003 in einer 4CD-Box vom Label Mosaic Records unter dem Titel "The Complete Verve Gerry Mulligan Concert Band Sessions" (MD4-221) veröffentlicht wurden. Das auf insgesamt 7500 Exemplare limitierte Box-Set ist seit vielen Jahren ebenfalls vergriffen und nur noch mit viel Glück gebraucht zu bekommen. Der am 06.04.1927 in Queens / New York geborene und am 20.01.1996 in Darien / Connecticut verstorbene Gerry Mulligan war einer der führenden Baritonsaxophonisten, Komponisten und Arrangeure im modernen Jazz. Diese zwei Stunden Jazz Spezial wollen an diesen grandiosen Musiker erinnern!

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) eine neue Reihe von Alben des Labels Steeplechase aus Dänemark vor, die Konzerten großer Bands, Orchester und Musikern gewidmet sind, die zwischen 1959 und 1962 vorwiegend in Kopenhagen stattfanden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden Alben:

Benny Goodman Orchestra in Concert / 17.10.1959 (Steeplechase Records SCCD 36501), Gerry Mulligan Concert Jazz Band in Concert / 31.10.1960 + 04.11.1960 (Steeplechase Records SCCD 36502), Roy Eldridge Quintet + Ella Fitzgerald Quintet in Concert / 21.05.1959 (Steeplechase Records SCCD 36503), Art Blakey & The Jazz Messengers in Concert / 15.02.1962 (Steeplechase Records SCCD 36504), Cannonball Adderley Quintet in Concert / 13.04.1961 (Steeplechase Records SCCD 36505), Gerry Mulligan Quartet in Concert / 21.05.1959 (Steeplechase Records SCCD 36506), Count Basie & His Orchestra in Concert / 28.04.1962 (Steeplechase Records SCCD 36508) und Jimmy Giuffre Trio + Gene Krupa Quartet in Concert / 21.05.1959 (Steeplechase Records SCCD 36509).

Zwei lange Stunden Musik vom Feinsten aus der Jazzgeschichte erwarten Sie!