Jazz Matinee am Sonntag, den 25.09.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute öffnet die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einmal seine eigene "Schatztruhe" und präsentiert Ihnen das Phil Woods Quartett und Quintett mit komplett unveröffentlichten Aufnahmen aus den Jahren 1977 bis 1992, die in einer 5CD-Box vom Label Mosaic Records 1995 unter dem Titel "The Phil Woods Quartet / Quintet - 20th Anniversary Set (MD5-159) veröffentlicht wurden. Das auf insgesamt 5000 Exemplare limitierte Box-Set ist seit vielen Jahren vergriffen und nur noch mit viel Glück gebraucht zu bekommen. Der am 02.11.1931 in Springfield / Massachusetts geborene und am 29.09.2015 in Stroudsburg / Pennsylvania verstorbene Phil Woods war einer der ganz großen Altsaxophonisten des Jazz, der nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa große Erfolge feiern konnte. Diese zwei Stunden Jazz Matinee wollen an diesen grandiosen Musiker erinnern!

Ps: Heute Abend geht es dann von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Sendung Jazz Spezial weiter mit einer 2003 veröffentlichten Mosaic Box, die die kompletten Verve Aufnahmen der Gerry Mulligan Concert Band präsentiert, die in den Jahren 1960 bis 1962 aufgenommen wurden, darunter viele ebenfalls nicht veröffentlichte Aufnahmen (The Complete Verve Gerry Mulligan Concert Band Sessions / MD4-221).