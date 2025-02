Jazz Matinee am Sonntag, den 23.02.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen neun Alben des dänischen Labels SteepleChase vor, die Konzerte enthalten, die in Kopenhagen in den Jahren 1959 bis 1962 stattgefunden haben. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden Alben:

Benny Goodman Orchestra in Concert / Kopenhagen 17.10.1959 (SteepleChase SCCD 36501), Gerry Mulligan Concert Jazz Band in Concert / Kopenhagen 31.10.1960 + Berlin 04.11.1960 (SteepleChase SCCD 36502), Roy Eldridge Quintet & Ella Fitzgerald Quintet in Concert / Kopenhagen 21.05.1959 (SteepleChase SCCD 36503), Art Blakey & The Jazz Messengers / Kopenhagen 15.02.1962 (SteepleChase SCCD 36504), Cannonball Adderley Quintet in Concert / Kopenhagen 13.04.1961 (SteepleChase SCCD 36505), Gerry Mulligan Quartet in Concert / Kopenhagen 21.05.1959 (SteepleChase SCCD 36506), Johnny Hodges Septet in Concert / Kopenhagen 17.03.1961 (SteepleChase SCCD 36507), Count Basie & His Orchestra / Kopenhagen 28.04.1962 (SteepleChase SCCD 36508) und Jimmy Giuffre Trio & Gene Krupa Quartet in Concert / Kopenhagen 21.05.1959 (SteepleChase SCCD 36509).

Konzerthinweis:

Montag, den 24.02.2025, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Quintett der Schlagzeugerin Mareike Wiening mit dem Programm ihres Albums "Reveal" auf, das vom Label Greenleaf 2023 veröffentlicht wurde. Der Jazzkongress schreibt zu diesem Konzert: "„Zukunftsorientiert, frisch und mit purer Ehrlichkeit präsentiert“ schreibt New York City Jazzrecord über das neue Album von Mareike Wiening mit ihrem US- amerikanischen Quintet. Inspiriert ist die Musik aber nicht nur von den Einflüssen des Big Apple, sondern auch von Wienings früherer Lebensstation: Skandinavien. Ein subtiles Gesamtkunstwerk voller nuancen- und variantenreicher Klanggedichte, mal kammermusikalisch, mal spielerisch, dann wieder zupackend mit groovenden Improvisationen. Mareike Wiening hat dabei ein spannendes transatlantisches Jazzprojekt auf die Beine gestellt." Das Quintett spielt in der Besetzung: Rich Perry Tenorsaxofon, Luke Marantz Klavier, Alex Goodman Gitarre, Phil Donkin Bass und Mareike Wiening Schlagzeug. Auf dem YouTube-Kanal können Sie Ausschnitte aus dem Album "Reveal" unter der Angabe Mareike Wiening Quintet hören!