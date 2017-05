Jazz Matinee am Sonntag, den 28.05.2017, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) neue CDs der Label Concord Jazz, Impulse, Universal Music und Blue Note vor, die alle von der Universal Music Group vertrieben werden.

Die folgenden CDs stehen auf dem Programm:

Eliane Elias - Dance Of Time (Concord Jazz 72023055), Andrea Motis - Emotional Dance (Impulse 57317947), Jef Neve - Spirit Control (Universal Music 5744122), Trombone Shorty - Parking Lot Symphony (Blue Note 57431148), Charlie Watts Meets The Danish Radio Big Band (Impulse 57244779), Yaron Herman - Y (Blue Note 5743003) und José James - Love In A Time Of Madness (Blue Note 57259605).

Eingebettet in die Neuvorstellungen sind mehrere Konzerthinweise, die Sie beachten sollten mit Ausschnitten aus dazu gehörigen CDs.

1.) Sonntag, den 28.05.2017, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus in Freiburg das Duo des Bassklarinettisten Gianluigi Trovesi und des Akkordeonisten Gianni Coscia auf. Das unwiderstehliche Duo Gianluigi Trovesi und Gianni Coscia bewegt sich mit augenzwinkernden Anspielungen durch die Welt der italienischen Musik. Da stolpert Pinocchio auf der Suche nach etwas Essbarem über die Bühne, ein Hauch von Filmmusik weht vorbei und Melodien italienischer Opern flattern ins Ohr. Die herzzerreißenden Töne der Klarinette Trovesis schwingen sich in die Luft während unten Coscias Akkordeon wummert und sich schneller und schneller ebenfalls in die Höhe schraubt, um mit der Klarinette um die Wette zu singen. In ihren Improvisationen gelangen Trovesi und Coscia ans Herz jedes Stückes und erweitern seinen Horizont, aber sie lieben es auch, spitzbübisch mit den Klängen zu spielen. "Was unsere Zusammenarbeit ausgelöst hat," sagt Trovesi,"war der Klang, der Klang des Akkordeons, der Klang der Klarinette. Und wir leben diese Klänge gemeinsam, um eine Geschichte zu erzählen, mit Poesie, mit Delikatesse, mit Humor." Umberto Eco, ein Freund der beiden Musiker, sagt über ihre Musik: "Dies also wäre ein Weg, die Kunstmusik populär und die populäre kunstvoll zu machen. Und fragen wir uns jetzt nicht, in welchen Tempel wir die Stücke von Trovesi und Coscia stellen sollen. An der Straßenecke wie im Konzertsaal würden sie sich gleichermaßen zu Hause fühlen." Dies ist mit Sicherheit ein Konzert, das Sie nicht versäumen sollten!

2.) Montag, den 29.05.2017, tritt um 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Trio Lorenz Kellhuber Standard Experience auf und präsentiert u.a. das Programm der vom Label Blackbird Music (BR201526) veröffentlichten CD "The Brooklyn Session", die bereits Ende 2015 erschienen ist. Das Fono Forum bezeichnet ihn als einen der interessantesten Jazzpianisten seiner Generation. Der 26-jährige glänzt gleichermaßen als Instrumentalist, Komponist und improvisierender Künstler. 2014 kürte ihn Monty Alexander als ersten deutschen Musiker zum Sieger der renommierten Parmigiani Montreux Jazz Piano Solo Competition. Seine Musik ist prägnant, eingängig und farbenreich. Sein musikalischer Erfindungsreichtum scheint unerschöpflich zu sein. Seine Rhythmusgruppe aus der NYer Szene sprudelt vor Lebendigkeit. Coole Grooves und brodelnde Rhythmen treiben sie an und halten eine intensive Spannung. Ein jugendlich frischer Blick trifft auf technische Präzision und künstlerische Reife. Das Trio spielt in der Besetzung: Lorenz Kellhuber Klavier, Orlando Le Fleming Bass und Obed Calvaire Schlagzeug. Hierzu spiele ich Ihne n als Appetithappen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD vor. Für alle Klaviertriofreunde/Innen mit Sicherheit ein Muss!

3.) Donnerstag, den 01.06.2017, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die SWR Big Band und die Big Band der Musikhochschule Freiburg gemeinsam als "Big Double" auf. Eine heisse Big Band Nacht kündigt sich dabei im Jazzhaus an: Die Vollprofis der mehrfach Grammy-nominierten SWR Big Band und die ambitionierten Studierenden der Hochschule für Musik Freiburg werden sich Publikum und Kollegen von Ihrer allerbesten Seite zeigen wollen. Die SWR Big Band gilt als grosser Förderer der Musiklandschaft Baden-Württembergs, u.a. mit ihrem Programm live@school. Im Jazzhaus Freiburg wird sie unter Leitung von Prof. Ralf Schmid und Prof. Axel Kühn als Gastgeber des Abends einen Ausschnitt des aktuellen "live@school"-Programms, moderne Big Band Literatur aus den Stilistiken Funk, Bossa, Latin und Swing sowie Kompositionen und Arrangements von Prof. Ralf Schmid präsentieren. Die Big Band der Musikhochschule wird neben Ihrem Repertoire von zeitgemäßen Big Band Klassikern brandneue Kompositionen und Arrangements von Studierenden zum Thema "Big Band goes Electro" darbieten. Und es wird kräftig durchgemischt: Studierende werden Gelegenheit bekommen, mit der SWR BB zu spielen, deren Mitglieder werden bei ausgewählten Stücken die Hochschulband verstärken. Die große Spielfreude beider Ensembles verspricht einen hochenergetischen und abwechslungsreichen Abend! Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus einer wohl längst vergriffenenen Doppel-CD des ehemaligen Leiters der SWR Big Band Erwin Lehn mit dem Titel "40 Jahre Jazz" (Intercord IRS 973.400) aus dem Jahr 1992 vor! Alle Big Band Freunde sollten dieses Event keinesfalls verpassen!