Jazz Matinee am Sonntag, den 28.05.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen großen Strauss an neuen Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Kasia Pietrzko Trio - Fragile Ego / Polish Jazz Vol. 89 (Polskie Nagrania / Warner Music), Dominic Miller - Vagabond (ECM 2704), Florian Egli Weird Beard - Vertigo (Intuition INT 3460 2), Fresu / Rubino / Di Bonaventura / Bardoscia - Ferlinghetti (TUK Music TUK 055), Luumu - Elephant Love Song (TOURBOmusic TOURBO 071), Alex Koo - Etudes for Piano (W.E.R.F. Records 209), Duncan Eagles - Narrations (Ropeadope RAD-706), ToneGallery - do Albert Mangelsdorff (Laika Records 35104102), Janiece Jaffe / Monika Herzig - Both Sides Of Joni (ACME Records JM 001), Jacques Schwarz-Bart - The Harlem Suite (Ropeadope RAD-699), WDR Big Band Plays Bach / The Goldberg Variations - Ariabesques (Jazzline D 77130) und Les Yeux Dla Tete - Paris Berlin (Fais & Ris 200920OLYDT23).

Zwei lange Stunden mit spannender und sehr abwechslungsreicher Musik erwarten Sie!

Konzerthinweis:

Am Donnerstag, den 01.06.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye Jazzclub in Basel das Trio des Tenorsaxofonisten Fabian Willmann auf. Fabian Willmann sucht mit seinem sanften und doch prägnanten Tenor die Einfachheit in der Melodie. Arne Huber unterstützt ihn dabei mit seinen poetischen, linearen Bass-Soli und der bekannte US-amerikanische Jeff Ballard am Schlagzeug liefert den idealen rhythmischen Boden dazu. Feinfühlig beschränkt sich das Trio in einer schlichten Erzählhaltung aufs Wesentliche und hat dafür mit jedem Atemzug etwas zu sagen. Als Appetithappen spiele ich Ihnen aus der vom Label Clap Your Hands veröffentlichten CD mit dem Titel "Balance" (CYH 0002) einen Ausschnitt vor! Nähere Informationen erhalten Sie unter [www.fabianwillmann.com].