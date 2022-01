Jazz Matinee am Sonntag, den 30.01.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute erinnert die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) an das Monterey Jazzfestival, das 1958 von Jimmy Lyons und Ralph Gleason gegründet wurde und seither jedes Jahr mit großem Erfolg am dritten Septemberwochenende zahlreiche Konzerte veranstaltet.

1998 wurde dann anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Festivals ein sehr schönes 3CD-Set mit dem Titel "40 Legendary Years" auf dem Label Malpaso Records (Malpaso/Warner 9362-46703-2) veröffentlicht, das eine ganze Reihe an musikalischen Höhepunkten der Jahre 1958 bis 1996 präsentiert, die unbedingt hörenswert sind.

Dieses 3CD-Set wurde allgemein von der Kritik hoch gelobt und so habe ich mich entschlossen, Ihnen heute dieses 3CD-Set einmal ausführlich vorzustellen. Leider ist das Set nicht mehr im Handel erhältlich und kann nur gebraucht erworben werden.

Die Musik ist wunderbar und lohnt unbedingt ein Zuhören!

Auf zwei Konzerte möchte ich Sie noch hinweisen:

1.) Sonntag, den 30.01.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Oud-Virtuose Rabih Abou-Khalil mit seiner Band im Rahmen der "The Flood And The Fate Of The Fish Tour 2022" auf. Seine CDs sind hochkarätige Highlights in den Sammlungen zahlreicher Musikliebhaber, wahre Stilikonen – musikalischer wie auch optischer Natur! Seine Konzerte sind großartige, hochvirtuose, weltmusikalische Höhepunkte zahlloser Festivals und Konzerttourneen. Soeben erschien, nach längerer Wartezeit, seine CD „The Flood and the Fate of the Fish“ bei enja records. Rabih Abou - Khalil ist ein Grenzgänger zwischen den Welten der von traditioneller arabischer Musik und europäischer Klassik bis hin zum offenen Jazz. Gleich einem Wanderer zwischen den Kulturen verbindet der im Libanon geborene und nach langem Aufenthalt in Deutschland mittlerweile in Frankreich lebende Oud-Virtuose und Komponist, arabische, europäische und amerikanische Musik zu einer hochintelligenten Melange, fernab jeglicher Worldmusic-Moden. Unvoreingenommen, mit wachem Geist, hoher spielerischer und kompositorischer Kompetenz und einer guten Portion Humor gelingt es ihm auf außergewöhnliche Weise, die oftmals konträren Welten miteinander zu verschmelzen. So scharte er auch große Namen aus der Welt des Jazz wie Charlie Mariano, Kenny Wheeler oder Joachim Kühn um sich, aber auch Klassiker: das Ensemble Modern, das Balanescu Quartett, das Kronos Quartett oder das BBC Symphony Orchestra. Seine Arbeit ist so erfolgreich, dass ihm in einem Jahr gleich fünfmal der Jazz Award verliehen wurde; 2002 erhielt er eine Ehrenurkunde zum Preis der deutschen Schallplattenkritik für sein Gesamtwerk. Seine komplexen Kompositionen vereinen arabische Metren und Tonskalen wie auch ausgeprägte Improvisationen. Das Ergebnis ist eine frische Musik, faszinierend komplex, mitreißend virtuos, hochsinnlich.

Kongeniale Begleiter und jahrelange Weggefährten sind der US-Amerikaner Jarrod Cagwin Schlagzeug und Perkussion sowie der italienische Akkordeonist Luciano Biondini.

2.) Montag, den 31.01.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Harry Allen und Martin Sasse Quartet auf. Diese neue Formation ist ein Gipfeltreffen der Swingmeister. Der eine, Martin Sasse, zählt zu den herausragenden Jazz-Pianisten in Europa und hat im Laufe seiner Bühnenkarriere mit vielen Legenden im internationalen Jazz zusammen gearbeitet. Der andere, Harry Allen, gilt als der angesagteste Swing-Saxofonist der USA, tourt weltweit und ist auf unzähligen CD Produktionen zu hören. Die Presse schreibt über ihn: Allen vereint die Technik von Stan Getz, Al Cohns Ideen und die Time von Zoot Sims. Hier entsteht eine spannende Kombination aus Jazz-Feeling und Groove mit vielen großartigen Momenten. Das Quartett spielt in der Besetzung: Harry Allen Tenorsaxophon, Martin Sasse Klavier, Markus Schieferdecker Bass und Joost van Schaik Schlagzeug.

Zwei Konzerte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, wobei das Konzert von Rabih Abou-Khalil offenbar schon ausverkauft ist!