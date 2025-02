Jazz Matinee am Sonntag, den 09.02.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer Jazz Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Guy Klucevsek & Volker Goetze Quartet - Little Big Top (Motema Records MTM 0450), David Weiss Sextet - auteur (Origin Records 82903), Michael Dease - Found In Space (Origin Records 82906), Western Jazz Collective - Dark Journey (Origin Records 82907), Mark Masters Ensemble - sui generis (Capri Records 74172-2), Al Jarreau & NDR Big Band - Ellington (ACT Music 9060-2), Andy Emler - Le Temps est parti pour rester (PeeWee! PW 1016), Alex Koo - Blame It On My Chromosomes (W.E.R.F. Records 266), Marton Juhasz - Metropolis (Unit Records UTR 5189), Marcel Lüscher Quartett - Make Things Happen (Unit Records UTR 5199), Laura Lenhardt - Birds (Session Work Records SWR 158/25) und Loek van den Berg - Seafarer (Berthold Records BR 209557).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 09.02.2025, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Oud-Virtuose Rabih Abou-Khalil mit seiner Band auf. Seine CDs sind hochkarätige Highlights in den Sammlungen zahlreicher Musikliebhaber, wahre Stilikonen – musikalischer wie auch optischer Natur! Und seine Konzerte sind großartige, hochvirtuose, weltmusikalische Höhepunkte zahlloser Festivals und Konzerttourneen. Zuletzt erschien, nach längerer Wartezeit, seine CD „The Flood and the Fate of the Fish“ bei enja records. Rabih Abou-Khalil ist ein Grenzgänger zwischen den Welten der von traditioneller arabischer Musik und europäischer Klassik bis hin zum offenen Jazz. Gleich einem Wanderer zwischen den Kulturen verbindet der im Libanon geborene und nach langem Aufenthalt in Deutschland mittlerweile in Frankreich lebende Oud-Virtuose und Komponist, arabische, europäische und amerikanische Musik zu einer hochintelligenten Melange, fernab jeglicher Worldmusic-Moden. Unvoreingenommen, mit wachem Geist, hoher spielerischer und kompositorischer Kompetenz und einer guten Portion Humor gelingt es ihm auf außergewöhnliche Weise, die oftmals konträren Welten miteinander zu verschmelzen. Besetzung: Rabih Abou-Khalil oud, Jarrod Cagwin drums & percussion, Mateusz Smoczynski violin und Krzysztof Lenczowski cello. Hinweis: Das Konzert ist ausverkauft!

2.) Montag, den 10.02.205, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen die Band Ingo Hipp Aerie mit einem Programm mit dem Titel "European Jazz" auf. Die paneuropäische Band des Freiburger Saxofonisten Ingo Hipp ist bereits in verschiedensten Ländern aufgetreten. Das Ensemble hat dabei einen eigenen Bandsound gefunden und begeistert mit einer Musik von hoher Energie, Interaktivität und musikalischer Abenteuerlust. Die Musiker, die aus Irland, der Schweiz und Deutschland stammen, verknüpfen mit großer Virtuosität und Spielfreude Jazz, Rock und manch unerwartete Klänge. Bei allem experimentieren wird das Publikum nicht vergessen, da Einfach neben Komplex steht, Rock neben Contemporary. Besetzung: Ingo Hipp Saxofon, Laurent Méteau Gitarre,Tabea Kind Bass und Matthew Jacobson Schlagzeug.

3.) Sonntag, den 16.02.2025, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Bassisten Dieter Ilg auf und stellt u.a. sein neues Album "motherland" vor, das vom Label Jazzline (CD 31458) Ende des Monats veröffentlicht wird. Der international renommierte Kontrabassist und Komponist Dieter Ilg, der bereits 25 Alben als Leader oder Co-Leader und eine Reihe von Aufnahmen als Sideman veröffentlicht hat, kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz verweisen. Das Album „motherland" vereint sein langjähriges Trio mit aktuellen und individuellen Themen, persönlichen Hintergründen und feinsinnigem Tonmaterial zu einer genussvollen Melange. Besetzung: Dieter Ilg Kontrabass, Rainer Böhm Klavier und Patrice Héral Schlagzeug. Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem neuen Album vor!