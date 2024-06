Jazz Matinee am Sonntag, den 30.06.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

South West Oldtime All Stars - Celebrating The Duke / Nutcracker Suite (Galileo Music GMV 135), Magne Thormodsaeter - L´Arte Della Persuasione (Ozella Music OZ 104 CD), Mose - Rand (Galileo Music GMV 129), Wadada Leo Smith / Amina Claudine Myers - Central Park (Red Hook Production RH 1005), The Human Element - River (Owl Way Records OW 3), Francesco Ponticelli - Megapascal (TUK Music TUK 063), Stefano Di Battista - La Dolce Vita (Warner Music 5054197946950), Yelena Eckemoff - Romance of the Moon (L&H Production L&H 806151-37), Vinsent Planjer - Warm To The Touch (Kepera Records 74727), Gerschlauer & Ullmann - Twelve + 1 Murals (Between The Lines BTLCHR 71252), Fabian Dudek - Distant Skies, We Dream (Traumton Records 4722), Florian Favre - Idantita # Revisited (Traumton Records 4724) und Hildegunn Oiseth Quartet - Garden On The Roof (Clap Your Hands Records CYH 00011).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!