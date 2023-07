Jazz Matinee am Sonntag, den 30.07.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label aus den Jahren 2022 und 2023 vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Manuel Valera Quintet - Vessel (Criss Cross 1416 CD), George Coleman - Live at Smalls Jazz Club (Cellar Music CMSLF 006), Mike Richmond - Turn Out The Stars (Steeplechase Records SCCD 31941), Taru Alexander - Echoes of The Masters (Sunnyside Communication SSC 1645), Bill Easley - Diversitonic (Sunnyside Communication SSC 1651), Dave Bristow Quintet - Unknown Unknown (Disques JMS 121-2), Pierre Manetti - First Shot (Disques JMS 119-2), Martin Gasselsberger - Solo in Innsbruck (ATS Records CD-1005), Randy Napoleon - Puppets / The Music of Gregg Hill (OA2 Records 22202), Miriam Ast Trio - Tales & Tongues (Unit Records UTR 5078), Wolfgang Puschnig - Balladen aus Kärnten (2CD Emarcy 0602438504022), Brunod / Gallo / Barbiero - Gulliver (Via Veneto Jazz VVJ 145) und Soolmaan Sextet - Kashgul (Seyir Muzik 2GNO22).

Zwei lange Stunden mit abwechslungsreicher Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!