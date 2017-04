`Jass` und mehr......

Neues von der französischen internationalen Jazzszene

Heute hören wir die Formation Big four+1 mit `7 Years`; Dhafer Youssef mit `Diwan`; OZMA mit `Welcome Home`; Yacine Boulares, Vincent Segal, Nasheet Waits mit `Abu Sadiya`; Richard Galliano New Jazz Musette ; Jass mit `Mix of Sun and Clouds`.

Moderation Heinz Dillmann