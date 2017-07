Gitarristische Ausflüge.....

mit Csaba Toth Bagi aus Ungarn mit `Balkan Union`; Ebenfalls aus Ungarn, ein Trio um Ferenc Snetberger mit `Titok`; Aus Indien Debashish Bhattacharya mit `A Tribute to Tau Moe`; Aus UK, Wizz Jones, Pete Berryman& Simeon Jones mit `Come What May`; Bill Frisell mit seinem Duopartner Thomas Morgan am Bass mit `Small Town` und an den Ukulelen die Ukulele Dub Society mit `Uke Pot`.

Am Mikrofon Heinz Dillmann