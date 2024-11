Jazz News, Samstag 02.11.2024, 10 Uhr

Jazz made Italia Teil II

Wir fahren fort mit Neuerscheinungen aus der internationalen italienischen Jazzszene und der Trompeter Luca Aquino verfolgt mit einem zweiten Teil das Projekt Lunaria. Der Pianist Antonio Farao würdigt mit seinem Trio die Musiker die ihn beeinflusst haben (Tributes). Der Harp-Spieler Marcella Carboni hat mit seinem Trio den Klarinetisten Gabriele Mirabassi eingeladen und sie verehren musikalisch das Werk des Pianisten Enrico Pieranunzi (Miradas). Der Trompeter Giovanni Falzone und sein Ensemple ONJGT wollen Ellington gebührend ehren (Around Ellington: Suite For Duke). Das Duo Saxofonist Francesco Bearzatti und Gitarrist Federico Casagrande bereiten sich auf den wiederkehrenden Winter vor (And Then Winter Came Again). Spannende Musik allemal.

Moderation Heinz Dillmann