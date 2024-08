Das Gitarrenspecial......

mit dem deutschen Gitarristen Max Clouth (Entelecheia). Aus Spanien kommt Rafael Riqueni (Ùnico) an der Flamencogitarre. Aus den USA beehrt uns Julian Lage (Speak To Me) und Slash (Orgy of Damned) sowie Edi Köhldorfer mit seinem Trio (Hover) aus Österreich. Ich meine eine hochwertige, spannende Zusammenstellung verschiedenster Stile und Gitarrentechniken.

Moderation Heinz Dillmann