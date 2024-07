Jazziges Alpenglühen

Ein Einblick in die internationalen Jazzszenen der Schweiz und Österreich. Wir hören die Sängerin Nina Reiter mit ihrer Band MetaLogue (The Music of Mani Planzer); Der Schlagzeuger Joris Dudli (Boundaries Expanded); Der Gitarrist Edi Köhldorfer mit seinem Trio (Hover); Die Gruppe Helveticus, Humair, Blaser, Känzig (Our Way) und die Gruppe Shake Stew (Lila).

Moderation Heinz Dillmann