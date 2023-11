Jazz News, Samstag 04.11.2023, 10 Uhr

`Meine Songs erzählen Geschichten`. Zum Gedenken an die Musikerin und große Komponistin Carla Bley.

`The Life Goes On`,so heisst ihr letztes Album. Das Leben geht weiter, aber jetzt ohne Carla Bley. Der große französische Dichter Balzac sagte einmal: Man sieht sich immer zweimal. Einmal in der realen Welt und dann in der Erinnerung. Wir werden sie in bleibender Erinnerung behalten durch ihre liebenswerte Persönlichkeit und ihre großartigen Kompositionen. In der Sendung werden wir einige biografische musikalische Stationen von Carla Bley zu Gehör bringen.

Moderation Heinz und Hardy