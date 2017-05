Carla Bley am 20.5. im Forum Merzhausen,

zusammen mit Steve Swallow und Andy Sheppard. Heute bei mir digital im Studio die neue CD von Carla Bley (Andando el Tiempo). Weitere Gäste von der amerikanischen internat. Jazzszene sind der Saxofonist David Binney mit seinem Quartett (The Time Verses); Der Pianist Marc Copland mit seinem Quartett (Better By Far); Der Sänger Theo Bleckmann mit seinem Quintett (Elegy) und der Gitarrist David Gilmore (Transitions).

Moderation Heinz Dillmann