Jazz News, Samstag 05.08.2023, 10 Uhr

Über Hexenaktivitäten, Geisterfangen und Botschaften an den Weltraum. Alles nur Illusion?

Davon handelt der Inhalt der vier Bands die ich vorstellen möchte. Wir hören Kira Linn`s Linntett (Illusion); Sebastian Gramss Meteors (Message To Outer Space); Brötzmann, Bekkas, Drake- Live at Jazzfest Berlin (Catching Ghosts); Monika Roscher Bigband (Witchy Activities And The Maple Death) sowie das Florian Werther Quartett (Innenstadtjazz). Eine tolle Mischung von Jazz und ein musikalisches Überraschungspaket.

Moderation Heinz Dillmann