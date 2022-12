Jazz Matinee 11.12.2022

Jazz Matinee am Sonntag, den 11.12.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Florian Werther Quartett - Innenstadtjazz (Jazzhausmusik JHM 291), Sascha Ley - In Between (Jazzhausmusik JHM 292), Fine Arts Big Band - Minos (Jazzhausmusik JHM 293), Andreas Willers - Search & Rescue (Jazzhausmusik JHM 294), Jonas Hemmersbach - tillsturm (Jazzhausmusik JHM 295), Andreas Schickentanz Sextet - Episodes (Jazzhausmusik JHM 296), Emmet Cohen - Uptown In Orbit (Mack Avenue MAC 1195), Marilyn Masur´s Shamania - Rerooting (Clap Your Hands CYH 0004), Carlo Mombelli - Lullaby for Planet Earth (Clap Your Hands CYH 0005), Florian Ross Octet - Tunes & Explorations (Toy Piano Records TPR 202201), Dr. Will & Saschmo - To The Bone (Solid Pack Records SPR 115), The Big Leppinski - Center The Void (Rosenau Records ROSE 018), Carmen Souza - Interconnectedness (Galileo Music GMC 098) und Mose - Pulse (Galileo Music GMV 116).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!