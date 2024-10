Jazz News, Samstag 05.10.2024, 10 Uhr

Zwei Generationen im Jazz: Saxofonist Joachim Ullrich und Trompeter Joo Kraus, sowie der Trompeter Bill Petry und das Trio Mega Mass.....

und der Filmkomponist Kerim König (Grounded) zu hören in der Sendung: Joachim Ulrich (Family of Choice); Bill Petry (Close Your Eyes); Jo Kraus (No Excuse) und Mega Mass (Murmurs and wails). Eine wie fast immer ungewöhnliche Zusammensetzung. Musikalische Spannung ist angesagt.

Moderation Heinz Dillmann