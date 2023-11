Jazz Matinee am Sonntag, den 12.11.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute präsentiert Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die neue ACT-CD des israelischen Trios Shalosh mit dem Titel "Tales of Utopia" (ACT 9976-2).

Dann folgen neue CDs diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Gebhard Ullmann - Hemisphere 4 (Jazzhaus Musik JHM 303), Schikane - Der erste Biss darf nicht Salat sein (Jazzhaus Musik 304), Dialectical Flow - Make a Move (Jazzhaus Musik 305), M.E.A.N. - drei (Jazzhaus Musik 306), Bartholomäus / Kupke / Zerbe - Wie es war / Wie es ist (Jazzhaus Musik 307), Elke Bartholomäus - To Speak (Jazzhaus Musik 308), Georg Ruby & Sascha Ley - The Laughter of the Red Moon (Jazzhaus Musik 309), Chris Dahlgren / Dhalgren - Got Milk (Boomslang Records BOOM 0842), Shuteen Erdenebaatar - Rising Sun (Motema Music MTM 0416), Aaron Diehl & The Knights - Zodiac Suite (Mack Avenue Records MAC 1201) und Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band - Cry Me A River (Alma Records ACD 90832).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 13.11.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Band Mega Mass mit Jazz aus Berlin auf. Mega Mass sind Théo Duboule (CH) Gitarre, Quentin Cholet (FR) Schlagzeug und Fabian Willmann (DE) Saxofon. Das basslose Jazztrio aus Berlin kreiert mit Gitarre, Schlagzeug und Saxophon einen zeitlosen Sound zwischen Avantgarde und Tradition; zwischen freier Improvisation und Eigenkompositionen; zwischen Dissonanz und minimalistischen Soundscapes. Die drei Musiker lassen sich dabei nicht von Genre-Grenzen aufhalten. Ein musikalisch sicher sehr spannendes Konzert! Musikalische Appetithappen finden beim YouTube-Kanal unter Mega Mass!

2.) Am Sonntag, den 19.11.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Schlagzeugers Emil Brandqvist auf. Das Emil Brandqvist Trio ist mittlerweile eine feste Größe im europäischen Jazz Circuit und erfreut sich mit jedem Album größerer Popularität. Traumwandlerisch bewegen sich der Göteborger Schlagzeuger und Komponist Emil Brandqvist und seine seit sechs Alben konstanten Trio Partner Max Thornberg (Kontrabass) und Tuomas A.Turunen (Piano) durch ebenso poetische wie bildhafte Soundwelten, man kann mit Fug und Recht konstatieren, dass dieses Trio zu den wenigen in Europa gehört, die einen ganz eigenen und vom Publikum euphorisch gefeierten Sound gefunden haben. Auch dieses Konzert ist unbedingt empfehlenswert! Musikalische Appetithappen finden beim YouTube-Kanal unter Emil Brandqvist Trio!