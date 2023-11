Jazz Matinee am Sonntag, den 19.11.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stoß neuer CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Adi Braun - Night And Day / The Cole Porter Songbook (Alma Records ACD 91532), Julian Mazzriello & Enzo Pietropaoli - Likewise (Foné Jazz SACD 212), Joey Alexander - Continuance (Mack Avenue MAC 1208), Thilo Wolf Jazz Quartett & Münchner Rundfunkorchester - Gershwin Melodies (Wavehouse Entertainment WH 200180), Ido Spak The Jazz Traveler - Desert Prince (Eigenproduktion), Mette Juul - Celeste (Prophone Records PCD 325), Sonja Kandels - Express Your Life (JazzSick Records 5171JS), Mire III - Island Song (CamJazz CAMJ 7972-2), Micah Thomas - Reveal (Artwork Records ARTR 004 CD), Dexter Goldberg Trio - Caliboudja (Jazz&People JPCD 823001) und Dead / Jazz - Plays The Music Of Grateful Dead (bFlat Records / Jazz&People JP23BF002CD).

Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 19.11.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Schlagzeugers Emil Brandqvist auf. Das Emil Brandqvist Trio ist mittlerweile eine feste Größe im europäischen Jazz Circuit und erfreut sich mit jedem Album größerer Popularität. Traumwandlerisch bewegen sich der Göteborger Schlagzeuger und Komponist Emil Brandqvist und seine seit sechs Alben konstanten Trio Partner Max Thornberg (Kontrabass) und Tuomas A.Turunen (Piano) durch ebenso poetische wie bildhafte Soundwelten, man kann mit Fug und Recht konstatieren, dass dieses Trio zu den wenigen in Europa gehört, die einen ganz eigenen und vom Publikum euphorisch gefeierten Sound gefunden haben. Dieses Konzert ist unbedingt empfehlenswert! Musikalische Appetithappen finden beim YouTube-Kanal unter Emil Brandqvist Trio!

2.) Montag, den 20.11.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen der Schlagzeuger Dejan Terzic und seine Band Axiom auf mit dem Programm Prometheus und dem Untertitel Amerika meets Balkan Folk. Wieder zu Gast beim Jazzkongress ist der serbisch-stämmige Schlagzeuger Dejan Terzić mit seiner Band Axiom. Er mischt in seiner Musik amerikanischen Jazz mit europäischen Folk-Formen und anderen modernen Klängen und erzeugt so einen Sound, der sich dem einfachen Vergleich entzieht. Zu Terzić gesellen sich der Saxophonist Chris Speed, einer der bewundernswertesten Instrumentalisten der gegenwärtigen Szene, der Pianist Bojan Z., der selbst ein erfahrener Leader ist, und der Bassist Matt Penman. Besetzung: Dejan Terzić, dr/ Chris Speed, sax/ Bojan Z., p und Matt Penman, b. Auf der Website von Dejan Terzic (www.dejanterzic.com) finden Sie unter dem Stichwort Media auch eine Reihe musikalischer Ausschnitte!

3.) Freitag und Samstag, den 01. + 02.12.2023 tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Sparks and Tides auf und stellt ihr neues Programm vor. «Sparks and Tides» der Brüder Tschopp fesselt durch eine musikalische Differenziertheit. Die Philosophie des Yin und Yang, dass sich gegensätzliche Impulse und Ansätze zu einem eng verflochtenen Ganzen manifestieren, setzen die Musiker brillant und mit spritziger Spielfreude um. Elektrische Elemente fliessen in sphärische, rhythmische Sequenzen über, eingebettet in eine warme, akustische Grundstimmung. Mit Drive und Experimentierfreude kreiert die Band einen Klangteppich, in den sich alle gleichwertig mal lyrisch, mal wild und frei einflechten. Eine mystische, freche, mitreissende Klangwelt mit raffinierten, ausgearbeiteten Sounds. Besetzung: Andreas Tschopp: Posaune, Matthias Tschopp: Baritonsaxofon, Vojko Huter: Gitarre, Luzius Schuler: Keyboards, Silvan Jeger: Bass und Rico Baumann: Schlagzeug. Als Appetithappen hören Sie einen Ausschnitt aus der vom Label enja/yellowbird (YEB-7816 2) veröffentlichten CD mit dem Titel "Hotel Florida", die im Februar 2020 aufgenommen wurde.