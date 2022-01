Jazz News, Samstag, 08.01.2022, 10 Uhr

Lotusblume und Stahlgewitter, die Metamorphosen des Gitarristen

John Mc Laughlin.....

anlässlich seines 80sten Geburtstages. Er ist bei guter Gesundheit, und sprüht nach wie vor voller musikalischer Begeisterung und Tatendrang und liebt immer noch seine Gitarre. Er war Sideman von Miles Davis bei den bahnbrechenden Alben des Fusionsjazz. Er hat die Spielweise und Technik der Gitarre weiterentwickelt und hat dem großen Jeff Beck das Gitarrenspielen beigebracht. Auf der einen Seite die grosse Wucht der Spielweise des Mahavishnu-Orchestras und auf der anderen Seite zarte, fast liebliche Melodien mit der indisch geprägten Band Shakti. Beidem war gemeinsam: Ein perfektes Timing bei dem kreativen Wechsel der Tonfolgen. Das wiederum setzte eine hohe prof. Kunst der beteiligten MusikerInnen voraus. Und er hatte immer sehr gute MusikerInnen in seinen Bands. Wir spielen Stücke seiner bahnbrechenden Alben vor, u.a. Miles Davis- In A Silent Way; Mahavishnu Orchestra- The Inner Mounting Flame; Mit Al Di Meola u. Paco De Lucia- Friday Night In San Francisco; Remember Shakti- The Believer; Tony Williams Lifetime.

Moderation Heinz Dillmann