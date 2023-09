Jazz News, Samstag 09.09.2023, 10 Uhr

Vorschau auf das Jazzfestival 2023 in Freiburg vom 16.-24.9.23

Die Verantwortlichen haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Wir stellen einige Highlights in unserer Sendung vor. Das vollständige Programm könnt ihr im Internet unter jazzfestival-freiburg.de erfahren. Auch die Spielstätten sind wieder bei den Hauptacts die selben. Los geht es wieder am Samstag den 16.9. um 11 Uhr in der Stadt mit der Funky Marching Band und abends der Minigipfel im Stühlinger-/ Sedanviertel und Im Grün sowie das Eröffnungskonzert um 20 Uhr im Jazzhaus mit dem Cotton Club Orchester. Den Minigipfel bestreiten Bands aus der Regio wie auch am Sonntag den 24.9. das Event Im Park. Wir hören Beispiele aus dem Programm, z.B. das Tingvall Trio (Di.19.09. Jazzhaus), Klangformator mit dem Gitarristen Christian Kühn (Mi. 20.09. E-Werk), Fergus Mc Creadie Trio (21.9. Forum Merzhausen), Emile Parisien/Jas Kayser(Fr. 22.9. E-Werk) und Theo Croker (So.24.9. Jazzhaus)

