Jazz News, Samstag 09.11.2024, 10 Uhr

Jüdische Jazzmusiker:Innen heute

im Recorder mit ihren aktuellen Aufnahmen bei uns in der Sendung. Mit dabei sind die zwei Avishai Cohen, nicht direkt verwandt und verschwägert. Der eine Bassist (Bright Light) und der andere Trompeter (Ashes to Gold). Der Saxofonist Oded Tzur (My Prophet) und der Pianist Stav Goldberg (Symphony of Water) sowie Nina Stern und Daphna Mor mit ihrer Gruppe East of the River (Ija Mia) mit Sephardischen Aufnahmen.

Moderation Heinz Dillmann