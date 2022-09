Jazz News, Samstag, 10.09.2022, 10 Uhr

Das Jazzfestival Freiburg vom 17.09.-25.09.22 (www.jazzfestival-freiburg.de)

Wir hören eine Vorschau auf die Veranstaltungen der MusikerInnen z.B. Julia Hülsmann und Jakob Manz an vier Veranstaltungsorten plus Minigipfel und Jazz in der Wiehre, und stellen noch europäische Spitzenmusiker und ihre Ensembles vor. Wir hören die Saxofonistin Tineke Postma (Freya) aus den Niederlande. Das ZK Collaboration (Slow Food) und das Piotr Schmidt International Sextet (Komeda Unknown 1967) aus Polen.

Moderation Heinz Dillmann