Jazz News, Samstag 12.10.2024, 10 Uhr

Der brasilianische Gitarrist und Posaunist Emiliano Sampaio.....

hat in Graz studiert. Ist selber dort Dozent und hat eine Menge Aufnahmen mit verschiedenen größeren und kleineren Gruppierungen eingespielt. Bekannt geworden ist er mit dem Meretrio, das ja auch im Forum Merzhausen unlängst zu hören war. Wir hören ihn heute in unserer Sendung über Neuheiten der alpenländischen internationalen Jazzszenen in zwei Formationen- dem Meretrio (20 Years) und im Duo und Debut mit der österreichischen Sängerin Deelinde. Einige haben noch das tolle, berührende Konzert der schweizerischen Sängerin mit albanischen Wurzeln Elina Duni im Jazzhaus vor Augen. Wir stellen die neue Aufnahme `A Time To Remember`vor. Der Schweizer Pianist Fabian M. Mueller erkundet mit seiner Band akustisch und textlich die Alpenwelt. Der deutsche BigBand-Leader Tobias Hoffmann hat in Graz studiert und lebt in Wien und hat ein vorzügliches Big Band Album mit seinem Jazz Orchestra produziert (Innuendo).

Moderation Heinz Dillmann