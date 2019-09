Jazz News, Samstag, 14.09.2019, 10 Uhr

Mehr zum Jazzfestival Freiburg, vom14.-22.9.2019

Eine interesannte Mischung von Jazz, erwartet die Besucher auf den Veranstaltungen des Jazzfestivals. Wir schauen uns am Samstag die Regioszene auf dem Minigipfel an und werfen einen weiteren musikalischen Blick auf die kommende Woche. Wir spielen natürlich noch mehr Musik von den einzelnen internationalen Akteuren des Festivals u.a. Jakob Bro, Jason Seizer, Portico Quartett, Jacob Karlzon etc.

Moderation Heinz Dillmann