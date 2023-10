Jazz News, Samstag 14.10.2023, 10 Uhr

Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso, Javier Girotto, Paolo Fresu - Bedeutende Granden...

des italienischen Nachkriegsjazz mit ihren neuen Aufnahmen bei uns im Recorder: Der Trompeter Paolo Fresu mit dem kubanischen Pianisten Omar Sosa (Food); Javier Girotto & Alma Saxophone Quartet (Colyseus); Der Schlagzeuger Nanni Gaias (Quattro); Der Bassist Giovanni Tommaso und Quartet mit der Pianistin Rita Marcotulli (Walking In My Shadow) sowie das Mario Corvini & New Talents Jazz Orchestra play Enrico Pieranunzi (Entropy).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipps:

Mo.16.10. Alexandra Ivanova Trio, Gasthaus zum Schützen, 20 Uhr

Fr. 20.10. Jakob Manz Projekt, Forum Merzhausen, 20 Uhr

Fr. 20.10. Nighthawks, Jazzhaus, 20 Uhr