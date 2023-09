Jazz News, Samstag 16.09.2023, 10 Uhr

Saitensprünge und Jazzfestival Freiburg 16.-24.9.23

Mit dem Minigipfel am Samstag den 16.9. beginnt das Jazzfestival. Wir widmen uns heute ausführlicher dem Minigipfel in den verschiedenen Lokalitäten im Stühlinger/Sedan/Im Grün. Zudem gibt es neue Saitensprünge von Gitarristen mit ihren Bands. Wir hören das Duo Erkin Cavus & Reentko Dirks (Ütopya); Max Koch (Ten Bulls); Die Drahtzieher (Out of Silence) und den schwedischen Gitarristen Peder af Ugglas (Autumn Shuffle, Opus 3).

Moderation Heinz Dillmann