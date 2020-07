Einen verdammt guten Song zu singen/schreiben......

ist nicht so einfach. Die Ladies heute erledigen das mit links. Wir hören die palästinensische Sängerin aus Israel, Terez Sliman (When The Water); Kandice Springs (The Woman Who Raised Me); Lucinda Williams (Good Souls Better Angels); Vicki Kristina Barcelona (Paun Shop Radio) und Malia (The Garden Of Eve).

Moderation Heinz Dillmann