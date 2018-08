Jazz News, Samstag, 18.08.18, 10 Uhr

Es geht doch......

Vergangene Woche gab es eine beispiellose Solidaritätskampagne, für das, wofür der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros steht. Musik als Vehickel demokratischen Wiederstandes ist doch ein geeignetes Mittel. So in Wien und in einigen Städten der Provinz passsiert. Was gibt es Neues von der österreichischen internationalen Jazzszene?

Wir hören heute das Thilo Seevers Ensemble(Story Telling); David Helbock`s Random Control(Tour d`Horizon); Die Gruppe Franui (Ständchen der Dinge); Die Gruppe Shake Stew(Rise and Rise Again) und das Duo Exit Universe(Because the World is around).

Moderation Heinz Dillmann