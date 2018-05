Der Prophet im eigenen Land.......

gilt nicht viel ! ? Jazzszenerien in Deutschland haben aber viel und Gutes zu hören. Aus Freiburg kommt einer der Meister der Frame Drums, Murat Coskun mit seinen `Masters of Frame Drums`; Aus Berlin die Gruppe Other Animal; Das Pulsar Trio mit `Zoo of Songs`; Aus der Kölner Jazzszene, Christina Fuchs mit dem No Tango Quartett und `eleven`sowie der Vibrafonist, Christopher Dell mit `monodosis II`.

Moderation Heinz Dillmann