Jazz News, Samstag 19.08.2023, 10 Uhr

Andere Türen öffnen - Neues von der britischen intern. Jazzszene.

Es tut sich schon lange etwas im Jazz in Großbritannien und insbesondere in London. Hip Hop, Independent, Indisch-Karibische Klänge, Psychedelia, Rock- alles Zutaten zu einem Jazzgebräu wo manche Puristen sich verwundert abwenden. Nur zur Erinnerung: Der Jazz ist auch eine Melange von verschiedenen Musikformen und Stilen. Also internationaler Jazz 2023 ? Nach meiner Beobachtung sind die verschiedenen Einflüsse sehr stark in der britischen und Londoner Musikszene zu sehen und zu hören. Wir hören das Transmissions from Total Refreshment Centre mit Byron Wallen und Jake Long; Das Ezra Collective (Where I`m Meant To Be); Soft Machine (Other Doors); Orange Claw Hammer (New Beef Dreams) sowie die Saxofonistin Tori Freestone und die Pianistin Alcyona Mick ((Make One Little Room An Everywhere).

Moderation Heinz Dillmann