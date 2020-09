Jazz News, Samstag, 19.09.2020, 10 Uhr

Der Trompeter Dave Douglas und sein Tiny Bell Trio

D.Douglas, 1963 in New Jersey geboren, ist auch ein bedeutender Komponist und einer der führenden Jazzmusiker unserer Zeit. Seine unterschiedlichen Projekte verbinden Fusion- und Modern Jazz, Balkan Musik und Klassik zu einem stimmigen Kunstwerk. Das Tiny Bell Trio, mit Jim Black (Drums) und Brad Shepik (Gitarre) macht da keine Ausnahme. Dieses Projekt ist zu einem frühen Stadium seiner Karriere entstanden und existierte zwischen 1994 und 1998. Drei Platten entstanden in dieser Zeit, aus der ich ein paar Titel spielen werde.

Moderation Klaus Wallmeier

Das Freiburger Jazzfestival beginnt am 19.9. im Jazzhaus mit einem Konzert von Markus Stockhausen mit zwei Sets 19/21Uhr.

Das Konzert mit der Formation Rymden am So.,20.9. fällt aus. Näheres auch über die übrigen Konzerte entnehmen sie der Tagespresse und der Website des Festivals.