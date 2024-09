Jazz News, Samstag 21.09.2024, 10 Uhr

Jihye Lee- Eine Koreanerin in New York .........

mit ihrem Orchestra (Infinite Connections) und weitere AkteurInnen der amerikanischen Jazzszene bei uns in der Sendung. Der Gitarrist Travis Reuter (Quintet Music); Das Bassistenduo Christian McBride und Edgar Meyer (But Who`s Gonna Play The Melody?); Die Sängerin Lizz Wright (Shadow) und der Pianist Brad Mehldau huldigt den großen Klassikern Bach (After Bach II) und Fauré (Après Faurè).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

Das Freiburger Jazzfestival läuft noch bis Sonntag den 22.9.24

Nähere Infos unter www.jazzfestival-freiburg.de