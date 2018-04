Jazz News, Samstag, 28.04.18, 10 Uhr

News vom Mutterland des Jazz

Neues von der internationalen amerikanischen Jazzszene. Der Pianist Brad Mehldau beschäftigt sich mit J.S.Bach davor und danach; Der Saxofonist Joshua Redman ist mit `Still Dreaming`dabei; Der Drummer Antonio Sanchez spielt mit der WDR-Bigband und `Channels of Energy`; Ein Pariser in NY. Der Pianist Tony Tixier mit seinem Trio und `Life of Sensitive Creatures`und der Gittarist Mike Moreno mit `3for3`.

Wie angekündigt, heute die Vorstellung eines Trios, was wir beim Jazzfestival Forum Merzhausen vom 3-6.5. um 20Uhr hören können: Das Emil Brandqvist Trio. (siehe auch forumjazz.de)

Moderation Heinz Dillmann